Apple: Qualcomm tak Mau Jual Chip ke Kami

Jakarta: Apple ingin menggunakan prosesor 4G LTE buatan Qualcomm di iPhone terbaru mereka. Namun, Qualcomm tidak mau menjualnya ke Apple, ungkap Chief Operating Officer Apple pada hari Senin. Dan ini bisa memengaruhi jadwal Apple untuk meluncurkan iPhone 5G.



Qualcomm masih memberikan chip untuk iPhone lama, seperti iPhone 7 dan 7 Plus, kata COO Apple Jeff Williams ketika melakukan testimoni di pengadilan yang mempertemukan Komisi Dagang Federal Amerika Serikat dengan Qualcomm.

Meskipun begitu, mereka tidak mau memberikan akses pada prosesor mereka untuk iPhone baru Apple, yang didesain setelah dua perusahaan saling beradu di pengadilan terkait paten, lapor CNET.Williams juga mengatakan bahwa royalti yang harus dibayar oleh Apple -- sebesar USD7,5 per iPhone -- dianggap terlalu mahal."Kami tidak bisa membuat mereka mendukung kami dalam perangkat baru yang dibuat setelah itu (ketika Apple menuntut Qualcomm)," kata Williams."Ini adalah tantangan bagi kami."FTC menuduh Qualcomm melakukan bisnis monopoli di industri chip nirkabel, memaksa para pelanggan seperti Apple untuk bekerja sama secara eksklusif dengan mereka dan meminta bayaran lisensi dalam jumlah besar untuk teknologinya.FTC berkata bahwa Qualcomm memaksa Apple untuk membayar biaya lisensi untuk teknologi mereka agar bisa menggunakan chip mereka pada iPhone.Apple sendiri membuat prosesor sendiri untuk menjadi otak dari iPhone. Meskipun begitu, mereka masih menggantungkan diri pada chip pihak ketiga untuk konektivitas jaringan.Mulai dari iPhone 4s yang diluncurkan pada 2011 sampai iPhone 6s dan 6s Plus pada 2015, Qualcomm adalah satu-satunya penyuplai untuk chip modem.Pada 2016, Apple mulai menggunakan modem Intel di sebagian dari iPhone 7 dan 7 Plus. Tren ini berlanjut sampai 2017. Namun, tiga iPhone terbaru Apple, hanya menggunakan chip 4G Intel.Dipercaya, iPhone baru juga tetap akan menggunakan chip Intel dan hal ini akan membuat Apple terlambat masuk ke pasar ponsel 5G.Pada tahun ini, semua vendor Android ternama di Amerika Serikat sudah akan menyediakan ponsel 5G. Sementara modem 5G Intel baru akan tersedia pada 2020.(MMI)