Ambil Kenangan Anda di Path Sebelum 18 Oktober

Jakarta: Path memang dikabarkan akan segera menutup layanannya. Banyak pengguna yang bertanya mengapa aplikasi tersebut masih bisa diunduh bahkan ada yang menerima update?



Path tidak langsung menutup layanannya. Saat akhir pekan lalu sudah tersebar pengumuman media sosial ini akan tutup dengan tujuan untuk kesempatan penggunanya menyimpan unggahan yang ada.

Please note that you will not be able to access the backup service after [10.18.2018]. We may not retain copies of any of your data on and from that date. Accordingly, you are encouraged to download and keep copies of your data if you wish to have access from [10.18.2018].