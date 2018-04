Hacker Bobol YouTube dan Hapus Video Despacito

Jakarta: Selalu ada hikmah dibalik sebuah bencana, termasuk dalam serangan siber. Layanan YouTube dibobol hacker. Mereka menghapus video musik yang ada di dalamnya.



Dilpaorkan bahwa hacker yang memiliki nama samaran Prosox dan Kuroi'sh telah menghapus beberapa video musik di kanal Vevo yang ada di YouTube. Kanal Vevo adalah bisnis joint venture antara Google dengan beberapa label rekaman musik besar di dunia.

This is BIG. Accounts of several music artists on YouTube have been compromised - including @Drake , @shakira , @maroon5 , @katyperry The most watched video - Despacito - has been deleted altogether, while the names of several other hugely popular songs have been vandalized. pic.twitter.com/njJDdyYc12

@Vevo You have all my respect but do not leave the control to your site to any developer did not take into account this hacking it was a fun if we would like to harm your customers we would delete all the video but I did not delete despacito must believe me