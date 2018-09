Xiaomi Boyong TV Android, 32 Inci Harga Rp2 Juta

Jakarta: Bersamaan dengan peluncuran Redmi 6 dan Redmi 6A, Xiaomi turut mengumumkan kehadiran televisi cerdas karyanya, Mi TV 4A. Televisi yang disebutnya lebih dari sekadar TV internet tersebut ditawarkan kepada konsumen Indonesia dalam ukuran 32 inci.



"Tahun lalu saat kami berkunjung ke Indonesia, kami menemukan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang tetap mengonsumsi konten dari smartphone meski memiliki televisi. Menurut mereka, ini karena konten TV terbatas dan membosankan," ujar VP of Overseas Business Mi TV Janet Zeng.

Selain itu, Janet juga menyebut bahwa meski konten lebih bervariatif telah mampu dihadirkan oleh televisi cerdas. Sayangnya, harga perangkat ini dikeluhkan masyarakat karena cenderung tidak terjangkau. Hal ini menjadi alasan Xiaomi menghadirkan Mi TV ke Indonesia.Mi TV 4A juga diklaim bukan hanya sekadar TV internet yang hanya memungkinkan pengguna menampilkan konten dan melakukan pencarian via peramban internal, namun lebih cerdas berkat dukungan Patchwall berbasis Android TV.Dukungan Patchwall ini diklaim memudahkan pengguna dalam menemukan konten yang diinginkan, dengan menampilkan konten yang disarankan pada halaman awal, dan melalui tab berdasarkan kategori genre konten video. Selain itu, dukungan Android TV disebut turut menghadirkan Google Play Store pada Mi TV 4A.Hal ini akan memungkinkan pengguna menambahkan aplikasi dari Google Play Store, termasuk game, dan menyimpannya pada ruang penyimpanan internal berkapasitas 8GB, yang didukung oleh slot untuk ruang penyimpanan eksternal tambahan. Televisi ini juga didukung oleh RAM berkapasitas 1GB.Xiaomi menjamin pengalaman memainkan game pada perangkat ini akan memuaskan sebab pengguna mampu menghubungkan perangkat pengendali gerakan via Bluetooth 4.2. Pengguna juga dapat menyiarkan konten secara langsung dari smartphone, sebab Mi TV 4A ini didukung Chromecast.Selain itu pada Mi TV 4A, Xiaomi menggandeng 12 penyedia konten baik lokal maupun global, termasuk Hooq, iflix, SPotify, Rakuten TV dan Catchplay. Penyedia konten On Demand tersebut, jelas Janet, menyediakan konten setara dengan 700 ribu lebih jam.Mi TV 4A juga dibekali tiga port HDMI dan dua port USB, yang dapat dihubungkan dengan jaringan internet. Menyoal jaringan, pengguna dapat menghubungkan perangkat ke internet via WiFI 802.11 b/g/n dan ethernet hingga 100 Mbps.Perangkat yang didukung remote kendali 12 tombol untuk kemudahan penggunaan ini mulai dipasarkan via program pre-orde mulai 6 September mendatang di Lazada, serta dipasarkan secara ritel pada 20 September di Mi.com, dan di Mi Store resmi mulai 29 September, seharga Rp1.999.000.(MMI)