Tahun Depan, Samsung Rilis Tiga Macam Galaxy S10?

Jakarta: Samsung tampaknya sudah menyiapkan generasi penerus premium mereka, Samsung Galaxy S10. Menariknya, untuk pertama kali Samsung akan merilis seri tersebut dalam tiga jenis varian.



Kabar ini dikutip dari media lokal Korea Selatan ETNews. Seperti yang diketahui bahwa selama ini Samsung hanya memecah seri Samsung Galaxy S dalam dua versi, yakni versi biasa dan versi Edge atau seri plus seperti yang diperkenalkan pada Samsung Galaxy S9+.

Informasi tersebut dari orang dalam Samsung, yang kabarnya akan segera diumumkan pada paruh pertama tahun depan.Informan itu juga menyebutkan bahwa Samsung Galaxy S10 dikembangkan dengan kode nama Beyond yang terdiri dari Beyond 0, Beyond 1, dan Beyond 3. Ketiganya memiliki spesifikasi yang berbeda-beda dalam beberapa aspek.Untuk ukuran layar, Beyond 0 dan Beyond 1 hadir dengan ukuran layar 5,8 inci sementara Beyond 2 memiliki ukuran 6,2 inci. Perbedaan juga terletak di kamera belakangnya, Beyond 0 memiliki single kamera, Beyond 1 dengan kamera ganda, sementara Beyond 2 dengan triple kamera seperti yang diusung oleh Huawei P20 Pro.Menyediakan seri Samsung Galaxy S dalam tiga model sekaligus menjadi langkah strategis pertama Samsung. Tentunya merilis tiga varian smartphone premium tiap tahun memiliki tantangan sendiri.Siklus smartphone premium yang semakin cepat dan mengingat harganya yang cukup mahal mungkin akan menjadi pertaruhan yang berani bagi Samsung.Perlu diketahui bahwa tahun ke depan akan menjadi momen usia 10 tahun seri Samsung Galaxy S, sehingga boleh dibilangkan keputusan merilis tiga varian model kali ini mungkin akan dilakukan sekali.Hal ini mengingatkan kita pada Apple yang juga merilis tiga perangkat beberapa waktu lalu yakni iPhone 8, 8 Plus, dan iPhone X.(MMI)