Giatkan Baca Al-Qur'an Selama Ramadan via Aplikasi Ini

Jakarta: Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan penting dalam kalendar Islam, sebab memberikan peluang bagi umat muslim untuk memperoleh pahala lebih banyak dari bulan lainnya.



Selain berpuasa, di bulan ini, umat muslim juga disarankan melakukan ibadah lain, salah satunya adalah membaca Al-Quran.

Perkembangan ranah digital terutama berkat adopsi smartphone yang tinggi, menghadirkan kemudahan bagi pengguna beragama Islam untuk melakukan ibadah membaca Al-Qur'an, melalui ketersediaan aplikasi A-Qur'an di toko aplikasi Google Play Store.Aplikasi Al-Qur'an ini memungkinkan Anda membaca kitab suci umat Islam tersebut dimana saja, tanpa perlu mengkhawatirkan bobot tambahan yang dihadirkan oleh Al-Qur'an dalam bentuk fisik.Berikut kami sajikan tiga aplikasi pilihan dari Google Play Store yang mempermudah Anda dalam mengakses dan melakukan aktivitas membaca Al-Qur'an.Aplikasi menghadirkan sejumlah fitur pendukung kegiatan keagamaan, termasuk Al-Qur'an versi digital. Selayaknya Al-Quran versi digital lain, fitur pada Muslim Pro turut menghadirkan daftar surah yang terdapat pada A-Qur'an.Pada bagian atas halaman berisi daftar surah Al-Qur'an, Anda dapat menemukan fitur bertajuk Last Read Position. Seperti namanya, fitur ini akan menampilkan posisi terakhir dari surat yang Anda baca sebelum menutup halaman surat tersebut.Sementara itu, mengakses surat tertentu akan menampilkan ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahannya yang dalam bahasa yang dapat dipilih. Selain itu, ayat suci Al-Qur'an pada aplikasi ini juga hadir dengan warna berbeda, menandai tajwid atau tanda baca ayat.Untuk mengakses ayat pada surah Al-Qur'an digital ini dapat dilakukan pengguna dengan menggulirkan layar ke arah atas atau bawah. Pada masing-masing ayat terdapat menu tiga titik di sudut kiri atas yang dapat diakses dengan mengetuk ayat atau ikon, berisi sejumlah opsi untuk menandai ayat telah dibaca, ditandai bintang, diberi catatan, dibagikan pada gambar yang tersedia dan dapat dipilih, serta diunduh agar dapat didengarkan secara offline.Pengguna juga akan medapat menemukan opsi untuk beralih dari satu surah ke surah lain dengan mengetuk ikon panah ke arah kanan atau kiri, mengatur ukuran huruf, dan mengganti tema latar belakang Al-Quran di bagian bawah layar.Sesuai namanya, aplikasi ini akan menyambut Anda dengan tampilan menu dan isi secara langsung dalam bahasa Indonesia. Serupa aplikasi lain, selain Al-Quran, aplikasi ini juga menyuguhkan menu jadwal salat yang ditampilkan sesuai dengan deteksi lokasi.Pada tampilan menu awal, Anda akan menemukan menu Baca Al-Qur'an yang dapat diakses untuk menampilkan surah-surah Al-Qur'an. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengunduh surat, memudahkan untuk dibaca saat tidak memiliki akses internet.Namun, aplikasi ini menghadirkan tab pada menu Baca Al-Qur'an berisi pengelompokan berdasarkan surat, juz, serta ayat yang Anda tandai. Anda juga dapat mendengarkan pembacaan ayat via audio, pada menu yang dapat ditemukan setelah menekan kolom ayat selama beberapa saat, meski fitur ini baru dapat berfungsi jika ayat atau surah telah diunduh terlebih dahulu.Tidak hanya itu, aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagikan dan menyalin ayat, mendampingi fitur menambahkan ke bookmark dan menandai ayat yang terakhir kali dibaca.Pertama kali mengakses aplikasi ini, Anda akan diminta untuk mengunduh data yang diperlukan agar aplikasi dapat berfungsi. Pada halaman awal, Quran menampilkan tiga tab terdiri dari surah, juz dan bookmarks. Namun pada tab surat, tidak hanya menampilkan ayat yang dikelompokan per surah, aplikasi juga menampilkan bagian dari surah yang telah masuk ke juz tertentu.Aplikasi ini tidak menampilkan terjemahan secara langsung mendampingi ayat Al-Qur,an, namun menyediakannya dalam salah satu pilihan bahasa pada fitur pembacaan via audio yang dapat diakses di bagian bawah layar.Anda dapat menekan ayat Al-Qur'an selama beberapa saat untuk menampilkan opsi bookmark, menandai, berbagi, mencari terjemahan dan memutar pembacaan ayat via audio.(MMI)