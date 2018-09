Canon Bawa Kamera Mirrorless Full-Frame dan Lensa RF ke Indonesia

Jakarta: Canon resmi meluncurkan generasi terbaru kamera mirrorless full-frame, EOS R, beserta jajaran lensa RF, di Indonesia. Jajaran perangkat ini menyasar fotografer profesional dengan kebutuhan perangkat berukuran lebih ringkas dan berbobot ringan.



“Kamera smartphone atau entry-level belum cukup untuk fotografer. Mereka butuh kamera yang dapat mendukung perkembangan kemampuan mereka untuk dapat menghasilkan karya terbaik. Canon EOS berharap bisa berkontribusi terhadap karya fotografer hingga bisa tampil di kancah internasional,” ujar Canon Division Director Datascrip Merry Harun.

Canon EOS R hadir sebagai kamera full-frame 35mm berbekal sensor CMOS 30,3MP dan kecepatan fokus 0,05 detik, serta mendukung prosesor DIGIC 8. Selain itu, kamera ini juga berbekal ISO 100-400.000, memudahkan pengguna memotret dalam berbagai kondisi pencahayaan tanpa gangguan noise.Canon juga membekali EOS R dengan teknologi Dual Pixel CMOS AF, tidak hanya menyuguhkan fokus lebih cepat, juga cakupan titik bidik lebih luas hingga 5.655 titik. Cakupan wilayah tersebut diklaim 100 persen lebih luas secara vertikal dan 88 persen lebih luas secara horisontal.Menyasar fotografer, Canon turut membekali EOS R dengan Dual Sensing IS, bertugas untuk mendeteksi guncangan guna menjaga stabilitas gambar diklaim setara dengan lima stop kecepatan rana.Teknologi Digital Lens Optimizer juga hadir dengan kemampuan mengoreksi difraksi, aberasi, dan pencahayaan periferal hasil gambar.Sementara itu, lensa RF terbaru karya Canon hadir dengan ukuran mount atau dudukan sebesar 54 mm, dan terdiri dari empat model. Keempat model lensa terbaru Canon tersebut yaitu RF 50mm f/1.2L USM, RF 24-105mm f/4L IS USM RF 28-70mm f/2L USM, RF 35mm f/1.8 IS STM.Canon EOS R dipasarkan seharga Rp39.999.000 untuk bodi kamera, sedangkan Canon EOS R dengan lensa RF24-105mm f/4L IS USM ditawarkan seharga Rp59.999.000, dan mulai dapat dibeli pada akhir bulan Oktober mendatang.(MMI)