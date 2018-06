Google Assistant Makin Fasih Berbahasa Indonesia

Jakarta: Google resmi meluncurkan dukungan bahasa Indonesia untuk Google Assistant pada versi Android dan iOS pada bulan Februari lalu.



Dukungan bahasa Indonesia ini memungkinkannya memahami perintah dan konteks yang diucapkan pengguna dalam bahasa tersebut.

"Google Assistant dengan dukungan bahasa Indonesia sudah kami luncurkan pada bulan April lalu. Selama dua bulan ini, Google Assistant belajar dari pengguna yang sebagian besar anak muda dengan bahasa lebih luwes, jadi Assistant juga belajar memahami bahasa yang tidak santai," ujar Head of Marketing Google Indonesia, Veronica Utami.Kemampuan lebih baik dalam memahami konteks dan bahasa Indonesia tidak baku tersebut terlihat saat menerima perintah suara seperti "Nyalain senter". Sebelumnya, Google Assistant baru memahami perintah dalam bahasa Indonesia baku seperti "Nyalakan".Selain lebih mampu memahami perintah suara dalam bahasa Indonesia tidak baku, Google Assistant juga dapat memberikan tanggapan dalam bahasa lebih luwes. Hal ini menghadirkan pengalaman berinteraksi antara pengguna dan Google Assistant dengan kesan lebih alami.Sementara itu, untuk melakukan tindakan, Google mendapatkan dukungan dari sejumlah pengembang aplikasi seperti Al-Qolam, Joox, Kaskus, Klikdokter, Mobile Legends.Dukungan pengembang tersebut bertambah, memungkinkan pengguna untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan Spotify dan WhatsApp.Dengan dukungan WhatsApp, pengguna dapat memerintahkan Google Assistant untuk mengirimkan pesan via aplikasi tersebut. Selain itu, jika sebelumnya hanya dapat memerintahkan pemutaran musik via Joox, kini Google Assistant dapat melakukan perintah yang sama pada aplikasi Spotify.Untuk semakin menyempurnakan kemampuan Google Assistant tersebut, Google juga mendorong pengembang aplikasi untuk mengembangkan tindakan yang dapat dilakukan Assistant terkait aplikasi mereka.(MMI)