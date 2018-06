Tiga Aplikasi Kolase Foto untuk Ramadan dan Libur Lebaran

Jakarta: Bulan ramadan menjadi waktu yang sering kali dimanfaatkan masyarakat untuk bertemu dengan rekan dan keluarga, melalui acara buka puasa bersama atau bukber. Acara tersebut pun sering dimeriahkan dengan aktivitas foto untuk mengabadikan momen kebersamaan.



Aktvitas mengabadikan momen kebersamaan terutama dengan sanak keluarga pun semakin meriah mendekati, selama dan setelah Hari Raya Idul Fitri berlangsung. Umumnya, satu minggu menjelang Idul Fitri dimanfaatkan masyarakat untuk kembali ke kota kelahiran masing-masing.

Kemeriahan ini tidak hanya terjadi di kehidupan nyata, juga pada galeri foto ponsel Anda. Hasil foto tersebut dapat Anda hias, salah satunya dengan menggunakan aplikasi kolase Foto. Berikut tiga aplikasi kolase foto yang dapat Anda coba untuk menghias foto-foto Anda.Aplikasi ini telah lama tersedia pada toko aplikasi Android, dan telah diunduh selama beberapa juta kali. Saat mengakses aplikasi, Anda akan disambut oleh sejumlah menu seperti berbentuk kotak dengan beragam warna cerah. Kemudian, Anda dapat mengetuk opsi Kotak-Kotak untuk berkreasi membentuk foto kolase.Mengetuk opsi ini, Anda akan disambut oleh foto pada galeri ponsel yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan. Opsi tersebut menawarkan pilihan sebanyak hingga 15 foto untuk disatukan ke dalam kolase, namun kami sarankan untuk menyatukan foto paling banyak 4 foto agar nyaman dipandang mata.Setelahnya, Anda dapat menekan opsi Lanjut di sudut kanan atas untuk memilih susunan foto yang diinginkan dari daftar yang tersedia di opsi Tata Letak di jajaran opsi di bawah layar. Pada jajaran tersebut, Anda juga dapat mengubah rasio foto, menambahkan stiker, teks, bingkai serta filter.Setelah memilih susunan tata letak yang diinginkan, Anda dapat membubuhkan tanda tangan dengan mengklik tulisan di hasil kolase yang akan memunculkan gaya tanda tangan lain. Kemudian, klik Lanjut dan aplikasi akan memunculkan kotak berisi informasi penyimpanan, dan setelah menyetujui informasi, klik Simpan. Hasil kolase kemudian akan muncul pada menu khusus di galeri perangkat Anda.Mengakses aplikasi ini akan menampilkan halaman awal dengan sejumlah menu juga berwarna cerah namun lebih didominasi oleh latar berwarna putih. Anda dapat berkreasi menciptakan kolase foto dengan mengetuk opsi Get Started di bagian tengah layar, atau mengetuk lingkaran dengan ikon tanda plus.Kemudian, Anda akan diminta untuk memilih foto yang ingin disatukan. Berbeda dengan PhotoGrid, Pic Collage tidak menampilkan keterangan terkait dengan jumlah maksimal foto yang dapat dihias melalui aplikasinya. Setelah selesai memilih foto, menekan ikon centang di sudut kanan atas akan mengarahkan Anda ke opsi tata letak.Anda dapat memilih tata letak dari pilihan yang disediakan di bagian bawah layar, atau berkreasi dengan pilihan Anda sendiri, dengan mengetuk Edit di sudut kanan atas. Mengetuk opsi ini akan menampilkan opsi lain berupa pilihan layout lebih beragam di bagian bawah layar.Pada beberapa opsi, Anda juga dapat menyesuaikan posisi foto sesuai keinginan dengan menarik foto, dan mengubah ukuran foto dengan gestur cubit seperti zoom. Setelah puas, klik lingkaran dengan ikon centang di atas opsi tata letak dan klik Done.Mengklik Done akan menampilkan opsi untuk menyimpan hasil kolase di galeri foto perangkat, atau langsung membagikannya ke aplikasi media sosial, mencetaknya, membagikan via tautan dan sebagainya. Hasil karya Anda tersebut akan tersimpan di menu My Collages di sudut kiri bawah halaman awal aplikasi, atau pada galeri foto perangkat Anda.Pertama kali mengakses aplikasi yang memiliki gradasi warna pada ikon aplikasi serupa gradasi aplikasi Instagram terkini ini, Anda akan disambut oleh panduan singkat terkait dengan cara memanfaatkan aplikasi kolase foto ini.Setelah melalui rangkaian panduan, Anda akan disambut oleh halaman yang menanyakan kesiapan untuk menciptakan kolase karya sendiri di bagian atas halaman dengan berbagai foto, dengan ikon aplikasi Layout di bagian tengah dan kotak berisi opsi Mulai yang dapat diklik.Klik opsi Mulai, dan Anda akan disambut oleh foto yang tersedia di galeri perangkat untuk dipilih, dan setelah memilih foto, akan muncul opsi pilihan layout di bagian atas layar, tumpang tindih dengan foto di galeri meski tidak mengganggu alur gulir foto di galeri.Anda dapat menemukan pilihan tata letak yang disediakan aplikasi dengan menggeser dari arah kanan ke kiri. Setelah menemukan tata letak yang diinginkan, tekan pilihan tersebut, dan edit dengan menggunakan opsi Cermin, Balikkan dan Tepi jika Anda ingin.Serupa namanya, opsi Cermin memungkinkan Anda menukar posisi foto dengan efek cermin dari kanan ke kiri, sedangkan Balikkan berfungsi untuk memutarbalikan posisi foto, dari atas ke bawah. Opsi Tepi bertugas memberikan bingkai untuk foto tersebut.Setelah puas, tekan opsi Simpan di sudut kanan atas yang akan menampilkan opsi untuk membagikan hasil karya Anda ke media sosial seperti Instagram atau Facebook, dan tersedia opsi lainnya pada ikon berbagi di sebelah kanan ikon Facebook.Namun jika ingin membagikannya nanti, Anda dapat langsung menekan opsi Selesai di sudut kanan atas layar, dan foto hasil karya Anda akan secara otomatis tersimpan di galeri foto perangkat.Selamat mencoba!(MMI)