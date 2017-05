Kicauan Ini Dapat Retweet Terbanyak Sedunia

Metrotvnews.com: Tweet buatan remaja asal Nevada, Carter Wilkerson, telah berhasil melampaui tweet Ellen DeGeneres dan menjadi kicauan yang paling banyak mendapatkan retweet.



Gelar ini, yang sebelumnya dipegang oleh DeGeneres dengan 3,4 juta retweet, berhasil Wilkerson dapatkan satu bulan setelah dia bertanya pada akun Twitter Wendy's tentang berapa banyak retweet yang harus dia dapatkan agar dia bisa mendapatkan chicken nugget secara gratis selama setahun. Ketika itu, Wendy's menjawab, "18 juta."

.@carterjwm is now the most retweeted tweet of all-time. That’s good for the nuggets, and $100k to @DTFA. Consider it done. #nuggsforcarter pic.twitter.com/k6uhsJiP4E