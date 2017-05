Pirates of the Caribbean Dibajak, Hacker Minta Tebusan?

Metrotvnews.com: Hacker mengklaim telah mencuri film Pirates of the Caribbean yang akan datang dan meminta Disney untuk membayar tebusan atau mereka akan merilis film itu secara online.



Meskipun belum ada bukti bahwa para hacker ini memang berhasil mencuri film tersebut, kejadian ini mirip dengan apa yang terjadi beberapa minggu lalu. Ketika itu, hacker mengklaim telah mendapatkan film Orange is the New Black dan meminta Netflix untuk membayar tebusan. Saat Netflix menolak, mereka kemudian merilis video itu ke internet, lapor The Verge.

Para hacker meminta tebusan dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, para hacker tersebut menuntut Disney melakukan pembayaran melalui Bitcoin, yang akan sulit untuk dilacak. Sementara Reporter menyebutkan, perlahan, hacker ini akan merilis bagian daril film Pirates of the Caribbean jika tuntutannya tidak dipenuhi.Disney dikabarkan menolak untuk membayar dan tengah bekerja sama dengan FBI.Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales akan menjadi film ke lima dari franchise tersebut. Film ini akan diluncurkan secara global minggu depan. Sejauh ini, film Pirates telah menjadi sumber pemasukan besar untuk Disney dan mereka tentunya tidak mau serangan ini mengacaukan pemasukan yang mereka dapatkan.Beberapa tahun lalu, The Expendables 3 dari Lionsgate juga sempat dibocorkan sebelum rilisnya. Hasilnya, performanya di bioskop tidak terlalu baik. Meskipun begitu, ada alasan lain terkait buruknya performa film tersebut di bioskop, salah satunya adalah nilai yang rendah dari situs kritik film, Rotten Tomatoes.(MMI)