Di AS, Samsung Rilis Galaxy S8 Tanpa Bixby

Metrotvnews.com: Meskipun Bixby menjadi salah satu fitur utama Galaxy S8, Samsung menyebutkan bahwa asisten virtual tersebut tidak akan dapat digunakan pada Galaxy S8 dan S8 Plus versi Amerika Serikat saat ia rilis di pasar pada 21 April mendatang.



"Fitur-fitur utama dari Bixby, termasuk Vision, Home dan Reminder sudah akan tersedia saat peluncuran Galaxy S8 pada 21 April," ujar Samsung, seperti yang dikutip dari CNET. "Bixby Voice baru akan tersedia di Galaxy S8 versi AS pada musim semi (Maret-Juni) mendatang."

Samsung merupakan pemain terbaru dalam pasar asisten digital. Sebelum ini, Apple telah membuat Siri, Amazon menyediakan Alexa, Google menawarkan Assistant dan Microsoft membuat Cortana. Setiap perusahaan teknologi besar menanamkan investasi dalam industri digital asisten karena ia dipercaya akan menjadi bagian penting dalam interaksi manusia dengan gadget di masa depan.Bixby adalah salah satu fitur utama dari smartphone flagship terbaru Samsung. Perusahaan asal Korea selatan itu juga menyebutkan, ia bisa menjadi alat pencari yang telah terkustomisasi sesuai dengan kebiasaan pengguna.Masih belum diketahui bagaimana ketiadaan Bixby akan memengaruhi penjualan Samsung, mengingat asisten virtual bukanlah alasan utama mengapa seseorang membeli ponsel seperti daya baterai dan kualitas kamera.Saat ini, Samsung menyebutkan, pemesanan Galaxy S8 dan S7 Plus meningkat tajam jika dibandingkan dengan pemesanan untuk Galaxy S7 dan S7 Edge. Samsung tampaknya berharap, Galaxy S8 akan diterima dengan baik sehingga masyarakat akan melupakan masalah dengan Galaxy Note 7.Selain di AS, Bixby juga tidak akan hadir dalam Galaxy S8 dan S8 Plus yang dijual di Inggris dan di Australia.(MMI)