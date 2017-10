Rasakan Kemudahan dengan Aplikasi Movin'

Metrotvnews.com, Jakarta: Di masa sekarang, smartphone tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Saat ini dengan berbagai inovasi yang telah dilalui oleh masyarakat, mobilitas dari setiap orang semakin meningkat.



Perkembangan gaya hidup yang sangat mobile ini memaksa setiap pribadi untuk tetap mengikuti perubahan yang terjadi. Salah satu perubahan yang terjadi adalah sarana komunikasi.

Semakin mobile seseorang, dibutuhkan perangkat pintar yang bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan komunikasi seseorang di manapun dan kapanpun, sehingga sudah selazimya smartphone menjadi perangkat yang harus dimiliki seseorang.Salah satu yang menyebabkan smartphone disukai masyarakat adalah karena terdapat beragam jenis aplikasi yang bisa memudahkan aktivitas si pengguna.Telkom menangkap fenomena tersebut dengan meluncurkan Movin', sebuah layanan aplikasi mobile berbasis android. Dengan layanan ini, pelanggan IndiHome Triple Play dapat merasakan kemudahan mengelola panggilan telepon, UseeTV, serta internet dari smartphone.Melalui fitur-fitur utama Movin', pelanggan IndiHome yang selama ini hanya menikmati layanan Triple Play di satu tempat, kini dapat menggunakan layanan tersebut secara mobile.Beberapa fitur utama Movin’ yang wajib dimiliki:Dengan fitur ini, masyarakat tak harus diam di satu posisi selama menggunakan telepon rumah. Pelanggan dapat melakukan panggilan dengan menggunakan aplikasi Movin’ yang di-install di smartphone.Fitur MyPhone dari Movin’ dapat dibawa ke mana saja di dalam rumah selama masih berada dalam jaringan wifi IndiHome. Tagihan atas pemakaian telepon akan digabungkan dengan tagihan IndiHome pelanggan.Jadi, pelanggan juga bisa memanfaatkan kuota gratis 1.000 menit panggilan lokal dan SLJJ dalam paket IndiHome menggunakan aplikasi Movin'. Bahkan pelanggan dapat menggunakan sampai lima nomor Movin’ di satu id pelanggan.Fitur ini memungkinkan pelanggan menggunakan jaringan akses wifi.id ketika berada di luar jangkauan wifi IndiHome. Dengan jumlah akses poin wifi.id yang berjumlah hampir 100 ribu, pelanggan dapat dengan mudah menemukan jaringan wifi.id dimanapun dan kapanpun.Pelanggan bisa mengubah smartphone menjadi remote UseeTV. Pelanggan tak perlu repot mencari atau berebut remote untuk mengubah siaran televisi.Cukup mengetik nama channel atau bahkan acara yang sedang tayang, tayangan di televisi akan berubah sesuai channel yang diinginkan. Canggih dan sangat mudah diaplikasikan.Pelanggan juga dapat menikmati tayangan-tayangan on the go UseeTV langsung dari smartphone pelanggan.Mengecek dan menggabungkan tagihan-tagihan di rumah Anda dengan hanya meng-klik dari smartphone. Pelanggan tak perlu repot-repot berkali-kali membayar beberapa tagihan Telkom dan Telkomsel karena dengan fitur ini pelanggan dapat menggabungkan tagihan dan membayar satu kali di ATM mana saja.Fitur ini memudahkan pelanggan menambah layanan add on IndiHome.Jadi, jangan ketinggalan untuk coba aplikasi ini di-gadget Anda. Tentu saja jangan lupa berlangganan IndiHome terlebih dahulu untuk mencoba semua fitur tersebut. (TRK)