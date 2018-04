Candaan Elon Musk di April Mop: Tesla Bangkrut

Jakarta: Pada 1 April, perusahaan dan wirausahawan teknologi biasanya membuat pengumuman palsu untuk merayakan April Mop. Elon Musk salah satunya.



Pada awalnya, dia menyebutkan bahwa dia akan mengumumkan sesuatu yang penting dalam waktu beberapa jam kemudian melalui Twitter.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.