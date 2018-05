YouTube Music Mulai Bergulir

Jakarta: Google telah mulai menggulirkan YouTube Music di Amerika Serikat, Meksiko, Australia, Selandia Baru dan Korea Selatan.



YouTube Music akan menggantikan aplikasi YT Music dan menawarkan musik dengan dukungan iklan seperti rilis resmi, albums, playlist, radio berbasis seniman, dan perpustakaan video YouTube.

Pengguna dapat mendaftar pada YouTube Music Premium untuk menikmati layanan tanpa iklan, kemampuan memainkan musik di latar dan mengunduh musik. Layanan ini ditawarkan seharga USD9,99 (Rp140.704) per bulan dan menggantikan Google Play Music.Pelanggan pada layanan Google Play Music tetap dapat menyimpan konten mereka dan tidak akan mengalami peningkatan biaya berlangganan. YouTube Music dan YouTube Music Premium akan menawarkan rekomendasi berdasarkan lokasi.Aplikasi ini juga akan menghadirkan ribuan playlist, dan pencarian cerdas baru dapat menemukan lagu yang diinginkan bahkan petunjuk yang kurang jelas. Pengguna juga dapat menggunakan pencarian cerdas dengan lirik bahkan jika lirik tersebut salah, dan judul lagu yang tepat akan muncul.Selain itu, Google juga menyebut bahwa YouTube Premium akan menggantikan YouTube Red. Layanan ini memungkinkan video untuk diputar di latar belakang, menawarkan program awal, dan memungkinkan pelanggan mengunduh konten.Layanan ini ditawarkan seharga USD11,99 (Rp168.873) per bulan, dan telah termasuk YouTube Music Premium. Pelanggan YouTube Red akan tetap dapat membayarkan biaya berlangganan sebesar USD USD10 (Rp140.845) per bulan untuk layanan baru ini.(MMI)