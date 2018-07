Google Kembali Hadirkan Blob Emoji

Jakarta: Google menghentikan distribusi emoji blob satu tahun lalu dalam rangka mempersiapkan diri menyambut perilisan Android Oreo. Namun, emoji blob dilaporkan tidak sepenuhnya menghilang, dan tersedia di Google Allo sebagai Long Live the Blob.



Penghilangan emoji tersebut dilakukan Google dalam rangka merayakan World Emoji Day 2017. Kini, Google mengumumkan bahwa perusahaannya menghadirkan kembali emoji blob dalam paket stiker baru di Gboard bertajuk The Blob Lives On.

Paket stiker yang telah dirilis Google terlebih dahulu yaitu Long Live the Blob juga telah tersedia di Gboard. Kedua paket ini masing-masing berbekal 24 stiker, sehingga pengguna disuguhkan sebanyak 48 stiker.Bukan emoji melainkan stiker, pengguna dapat mengirimkan stiker blob ini ke pengguna lain, bahkan kepada pengguna yang tidak menggunakan Gboard. Pengguna dapat mengunduh dua paket stiker tersebut dengan mengetuk tombol emoji di sebelah tombol spasi.Setelah mengetuk tombol emoji, pengguna dapat mengetuk bagian stiker dan mencari paket tersebut dengan kata kunci blob. Sebelumnya, Google memutuskan untuk mengimplementasikan sejumlah fitur Google Now pada Assistant.Fitur baru yang disebut Google sebagai snapshot visual, dilaporkan akan menyediakan pengguna informasi berguna berbasis waktu, lokasi dan interaksi terbaru antara pengguna dengan Assistant.(MMI)