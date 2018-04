Selain G7, LG Juga akan Rilis V35 dan V40 ThinQ?

Jakarta: LG akan meluncurkan G7 ThinQ pada awal Mei mendatang. Dikabarkan, LG juga akan meluncurkan dua ponsel seri V -- LG V35 ThinQ dan LG V40 ThinQ -- tidak lama setelah peluncuran G7, menurut tipster Evan Blass.



Meskipun seri G dari LG dianggap sebagai smartphone flagship perusahaan Korea Selatan itu, seri V memiliki harga yang lebih mahal.

V35 ThinQ (Emma) is arriving around the same time as G7 ThinQ (Neo/Judy), while V40 ThinQ (Storm) is the late summer / early fall flagship. https://t.co/dDLeTYwKEf