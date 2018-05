Penonton Terdaftar YouTube Naik Jadi 1,8 Miliar

Jakarta: CEO YouTube melaporkan bahwa layanan streaming video yang dinaunginya kini memiliki 1,8 miliar pengguna terdaftar. Pada bulan Juni 2017 lalu, CEO YouTube Susan Wojcicki mengonfirmasi bahwa YouTube memiliki 1,5 miliar penonton terdaftar setiap bulannya. Itu artinya, pertumbuhan penonton terdaftar di YouTube cukup signifikan.



Pada ajang Brandcast, YouTube mengonfirmasi bahwa dalam kurun waktu 10 bulan, situs berbasis video tersebut telah mengalami peningkatan pengguna sebanyak 300 juta. Namun, jumlah tersebut tidak termasuk dengan jumlah penonton yang tidak memiliki akun YouTube.

Wojcicki tidak mengumumkan angka pasti terkait dengan jumlah pengguna yang tidak terdaftar dan mengunjungi situs per bulan. Diperkirakan, angka tersebut mencapai dua miliar jika dikombinasikan dengan jumlah penonton terdaftar. Wojcicki menekankan tujuan YouTube untuk bertumbuh secara berkelanjutan, mengonfirmasi bahwa YouTube menggandeng 1.000 moderator yang bertugas meninjau konten di situs secara manual.Platform ini juga menetapkan kebijakan dan peraturan yang lebih ketat. Teknologi pembelajaran mesin baru juga diharapkan akan membantu upaya YouTube untuk memastikan platform mereka tetap aman. Informasi tambahan, YouTube telah menghapus sebanyak total 8,3 juta video selama kuartal empat tahun 2017 lalu.Selain mengawasi konten yang diunggah di situsnya -- sekitar 400 jam video per menit -- YouTube juga menggarisbawahi sejumlah kesuksesan yang berhasil dicapainya. Kesuksesan tersebut termasuk rekor siaran langsung oleh Beyonce di festival Coachella, yang ditonton oleh 41 juta orang, serta video Despacito yang telah ditonton sebanyak lima miliar kali, mengukuhkan posisinya sebagai video paling banyak ditonton.YouTube juga mengumumkan sejumlah konten orisinal yang akan muncul pada platform miliknya. Sejumlah konten orisinal tersebut antara lain konten kolaborasi baru dengan sejumlah tokoh masyarakat seperti Will Smith dan Lebron James, proyek dengan Demi Lovato yang masih bergulir, dan proyek dengan Kevin Hart bertajuk What the Fit yang memasuki musim baru.(MMI)