Apple Music Punya Bos Baru

Jakarta: Apple mengumumkan promosi Oliver Schusser sebagai Vice President of Apple Music & International Content, dan akan memberikan laporan langsung kepada Senior Vice President of Internet Software and Services Apple yang dijabat oleh Eddy Cue.



Schusser memegang peranan penting terkait dengan akusisi Shazam, dan merupakan bagian dari pengembangan App Store, iTunes, iBooks dan lainnya. Promosi jabatan tersebut juga dilaporkan mengharuskan Schusser untuk berpindah dari London ke California.

Selain pengumuman pimpinan baru, Apple juga mengumumkan kini Apple Music telah memiliki sebanyak 40 juta pelanggan berbayar di 115 negara.Pada penghitungan sebelumnya yang dirilis pada satu bulan lalu, Apple mengumumkan pelanggan berbayar layanan musik streaming sebanyak 38 juta, meningkat 2 juta pelanggan atau 5,2 persen dalam periode Februari hingga Maret.Jumlah pelanggan berbayar sejak bulan Maret hingga bulan April ini juga mengalami peningkatan sebesar 2 juta pelanggan, atau sebesar 5,3 persen.Tingkat pertumbuhan pada bulan ini, sebesar lima persen, melampaui pertumbuhan Spotify pada periode yang sama sebesar dua persen.Sebelumnya, Spotify yang telah menjadi perusahaan publik apda awal bulan ini mengumumkan telah memiliki sebanyak 70 juga pelanggan berbayar.Sebagai informasi, baik Spotify maupun Apple Music menawarkan biaya berlangganan yang sama per bulannya, yaitu USD9,99 (Rp136.849) untuk berlangganan pribadi.Spotify menawarkan layanan streaming gratis dengan dukungan iklan, dengan jumlah 70 juta pelanggan, sementara Apple Music menawarkan program tiga bulan percobaan yang saat ini digunakan oleh delapan juta pengguna.Penawaran tersebut dinilai membantu Apple dalam mempertahankan jumlah pelanggan baru untuk Apple Music.(MMI)