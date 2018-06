Apple Bakal Rombak Apple Maps

Jakarta: Apple berencana memperkenalkan Apple Maps baru untuk kawasan Amerika Serikat tahun depan. Untuk merombak aplikasi yang sering menjadi bahan ledekan itu, Apple akan menggunakan data yang mereka kumpulkan sendiri, menurut laporan TechCrunch.



Aplikasi peta dengan data baru ini akan diluncurkan dalam waktu beberapa minggu ke depan dalam lingkup terbatas. Pertama, aplikasi ini akan tersedia untuk orang-orang yang menguji versi beta dari iOS 12.

Data baru ini juga hanya akan tersedia untuk kawasan San Francisco dan Bay Area. Dikabarkan, Apple Maps baru sudah akan menampilkan kawasan California Utara pada musim gugur ketika ia tersedia untuk semua pengguna iOS.Apple's senior vice president of Internet Software and Services, Eddy Cue berkata bahwa peta untuk kawasan lain akan dirilis perlahan hingga tahun depan. Cue menyebutkan bahwa Apple telah menanamkan investasi besar untuk merombak aplikasi Maps, lapor The Verge.Melalui perombakan ini, Apple juga akan berhenti menggunakan data pemetaan dari pihak ketiga, yang Apple gunakan sejak Apple Maps diluncurkan pada 2012. Sebagai gantinya, Apple akan menggunakan data yang berasal dari dua sumber, yaitu mobil van dengan sensor yang telah menjelajah AS selama beberapa tahun dan juga iPhone.Apple akan mengumpulkan data travel pengguna iPhone ketika pengguna membuka aplikasi Maps, sama seperti apa yang Google lakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang keadaan jalan dan kemacetan.(MMI)