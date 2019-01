Ini 3 Laptop Yoga Terbaru dari Lenovo

Jakarta: Pada CES 2019, Lenovo meluncurkan banyak laptop baru. Setelah meluncurkan dua laptop gaming Legion dan Thinkpad X1 Carbon dan Yoga, perusahaan asal Tiongkok itu juga meluncurkan dua laptop Yoga serta satu desktop.



Masing-masing komputer memiliki kelebihannya tersendiri. Yoga S940 adalah laptop ultra-slim yang ditujukan untuk para pekerja dengan mobilitas tinggi. Ia juga dilengkapi dengan AI yang dapat mengaburkan latar belakang ketika Anda melakukan panggilan video. AI itu juga dapat menyamarkan suara di sekitar sehingga penerima panggilan dapat fokus pada suara Anda.

Fokus lainnya dari laptop ini adalah pada keamanan. Yoga S940 memiliki sensor yang dapat mengetahui kapan Anda mengalihkan pandangan dari layar sehingga layar akan dibuat menjadi gelap. Ia juga bisa mendeteksi ketika seseorang melihat ke arah layar.Untuk masalah spesifikasi, Yoga S940 memiliki prosesor Intel Core, RAM maksimal hingga 16GB LDDR3, dan storage maksimal hingga 1TB PCIe SSD. Lenovo juga memberikan opsi layar 4K. Laptop ini memiliki Contour Glass, membuat bezel laptop menjadi tidak terlalu tajam.Sementara pada Yoga C730, satu hal yang dibanggakan Lenovo adalah layar AMOLED-nya. "AMOLED memberikan rentang warna yang lebih kaya dan lebih cerah," kata Matt Bereda, VP of Marketing, Lenovo IDG, Consumer PCs and Smart Devices.Yoga C730 adalah laptop 2-in-1 dengan prosesor Intel Core i7 generasi ke-8 dan sudah mendukung sistem pengenalan wajah Windows Hello, Windows Ink untuk input dari digital pen, dan dilengkapi dengan Cortana dan Alexa.Lenovo Yoga S940 akan tersedia di pasar pada Mei dengan harga mulai dari USD1499,99 sementara Lenovo Yoga C730 varian 15 inci akan tersedia pada Maret.Lenovo membuat Yoga A940 untuk para kreator konten. Ia adalah desktop dengan layar IPS 27 inci dengan opsi resolusi hingga 4K."Yoga A940 memiliki dual hinge," kata Matt. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menidurkan layar hingga sudut 25 derajat, memudahkan Anda untuk menggambar pada layar."Ia memiliki layar dan kualitas audio yang baik. Pada bagian samping, Anda kana melihat charging pad. Saya bisa meletakkan ponsel saya untuk mengisi baterainya ketika saya sedang bekerja.""Pada bagian samping, ada Precision Dial," kata Matt. Ia berfungsi untuk mengatur tipe alat yang hendak Anda gunakan atau ukuran brush. Ia kompatibel dengan software seperti Photoshop dan Lightroom.Lenovo dapat memasang prosesor terbaik berupa Intel Core i7 generasi ke-8, kartu grafis AMD Radeon RX 560, dan RAM DDR4 hingga 32GB. Untuk masalah storage, Anda bisa mendapatkan SATA HDD hingga 2TB atau PCIe SSD hingga 512GB.Lenovo Yoga A940 akan dihargai mulai dari USD2.3499,99 dan akan tersedia pada April.(MMI)