Inilah Google Pixel 3 dan Pixel 3 XL

Jakarta: Google secara resmi mengumumkan smartphone terbarunya, Pixel 3 dan Pixel 3 XL, dengan dukungan panel OLED pada layarnya keduanya. Hadir dengan panel OLED, layar Pixel 3 XL berukuran 6,3 inci, beresolusi 1440 x 2960 piksel.



Pixel 3 XL juga mengusung rasio aspek 18,5:9 yang mampu mengakomodasikan bezel terbesar di antara smartphone lain di pasar.

Sementara itu, Pixel 3 hadir dengan ukuran layar serupa Pixel 2, berukuran 5,5 inci dengan rasio aspek 18:9, menghadirkan area permukaan layar 10 persen lebih luas, meski tanpa usungan desain layar berponi.Layar ponsel ini juga mendukung resolusi 1080 x 2160 piksel, diklaim menyuguhkan ketajaman serupa dengan perangkat pendahulunya.Layar kedua perangkat tersebut turut mendukung teknologi HDR, Always On dan mode warna, serta dilindungi oleh Gorilla Glass 5 di bagian layar dan belakang bodi.Menyoal baterai, Pixel 3 XL berbekal baterai berkapasitas 3.430mAh, sedangkan Pixel 3 mengusung kapasitas baterai sebesar 2.915 mAh. Baterai kedua perangkat juga didukung oleh teknologi wireless charger, dengan dukungan Pixel Stand yang dapat mengisi baterai dengan daya 10W.Hal ini diklaim secepat proses pengisian daya via kabel yang dilakukan pada ponsel Pixel 2. Google juga menjanjikan kemampuan pengisian daya cepat via kabel, berkat daya 18W yang tersedia pada kemasan penjualan, serta waktu penggunaan 7 jam setelah mengisi daya selama 15 menit.Google Pixel 3 XL mengusung kamera belakang tunggal 12,2MP dengan Optical Image Stabilizer (OIS) dan lensa aperture f/1.8. Fitur baru dihadirkan Google pada kamera ponselnya yaitu HDR+, Top Shot dan sistem AI, serta mode Photobooth.Untuk kamera depan, keduanya mengusung kamera depan ganda bersensor 8MP, lensa wide-angle 97 derajat dan 75 derajat, dengan f/1.8 dan f/2.2 untuk kamera wide angle, serta digital image stabilization.Selain itu, keduanya didukung chipset Qualcomm Snapdragon 845 dengan core besar 2,5GHz dan core kecil 1,6GHz, RAM 4GB serta ruang penyimpanan 64GB atau 128GB tanpa dukungan slot microSD.Keduanya juga bersertifikasi IP68, dan tersedia dalam warna baru bertajuk Not Pink, mendampingi Just Black dan Clearly White. Google Pixel 3 dan Pixel 3 XL akan mulai dipasarkan di Amerika Serikat pada 19 Oktober dan di Eropa mulai 2 November mendatang.(MMI)