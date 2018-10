Twitter Beritahu Pengguna Terkait Pelanggaran Peraturan

Jakarta: Twitter mengumumkan perubahan terkait penghapusan unggahan di jejaring sosialnya, atau dikenal dengan sebutan Tweet. Perubahan ini untuk memberikan informasi terkait alasan penghapusan tweet, akibat melanggar Twitter Rules, atau dihapus secara manual oleh penulis.



Sebelumnya, tidak tersedia cara untuk menginformasikan alasan di balik menghilangnya unggahan di jejaring sosial berlogo burung biru ini. Perubahan tersebut baru akan ditemukan pengguna pada jejaring sosial mereka dalam beberapa minggu mendatang.

Setelah diterapkan, tweet yang dihapus akibat melakukan pelanggaran terhadap peraturan Twitter akan disertai dengan informasi bertuliskan "This Tweet is no longer available because it violated the Twitter Rules. Learn more."Pesan ini juga akan disertai dengan tautan ke peraturan dan artikel yang menjelaskan cara Twitter menegakan peraturan. Pemberitahuan ini akan muncul pada halaman profil pengguna dan pada tweet yang dihapus selama 14 hari.Perubahan ini juga disebut menjadi respon Twitter terhadap permintaan pengguna Twitter yang mengaku tidak lagi ingin melihat tweet setelah melaporkannya.Selain menghilangkan unggahan dari halaman media sosial ini, Twitter juga menyematkan informasi terkait pelaporan unggahan yaitu "You reported this Tweet".Jika ingin melihat kembali tweet yang dilaporkan, pengguna dapat mengetuk pemberitahuan yang mengisi lokasi tweet. Fitur ini akan segera tersedia pada Twitter versi monile dan situs desktop.Perubahan ini juga dilaporkan sebagai respon Twitter terkait dinamika yang muncul, terutama menjelang musim pemilihan presiden dan pejabat negara di berbagai negara termasuk Indonesia.(MMI)