Netflix Tambah Film Lokal dan Pasang Teks Bahasa Indonesia

Jakarta: Netflix secara resmi mengumumkan kehadiran teks Bahasa Indonesia untuk semua film yang tersedia dalam layanannya.



Hal ini disampaikan pihak Netflix kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Kamis 18 Oktober 2018. Mereka mengatakan bahwa fitur ini hadir untuk memberikan relevansi kepada konsumen. Terjemahan teks bahasa Indonesia sudah bisa dilihat pengguna Netflix melalui pilihan Subtitle saat menonton.

“Saat ini progresnya 85 persen. Terjemahan teks Bahasa Indonesia sudah ada di beberapa film populer,” kata Corporate Communication Netflix Asia Tenggara Kooswardini Wulandari.Ia juga menyebutkan, saat ini banyak pengguna Netflix yang menyukai penggunaan teks bahasa Inggris saat menonton. Nantinya, ada beberapa film lokal yang menyediakan teks bahasa Inggris.“Ini cocok untuk konsumen luar Indonesia yang tertarik menonton film lokal,” kata Kooswardini.Untuk pengembangannya, Netflix menggarap teks Bahasa Indonesia ini lewat tim internal dan menggandeng vendor luar. Ini menjadi jawaban Netflix yang mulai memperhatikan konsumen Indonesia, yang jumlah pelanggannya dinilai terus bertambah.Langkah berikutnya yang diambil Netflix untuk pasar Indonesia adalah dengan menambah konten lokal. Mereka mulai menggarap beberapa film eksklusif atau yang biasa disebut Netflix Original, dengan menggaet rumah produksi asal Tanah Air.Salah satu film teranyar adalah The Night Comes for Us, film aksi yang disutradarai Timo Tjahjanto, dibintangi Joe Taslim, Julia Estelle, Dian Sastrowardoyo dan Iko Uwais.Sebelumnya, Netflix telah menggandeng beberapa operator telekomunikasi seperti XL Axiata, Bolt, Hutchinson 3 Indonesia, dan Smartfren untuk paket data khusus streaming video.Dalam laporan kuartal ketiga yang dirilis kemarin, Netflix berhasil mengantongi jumlah tujuh juta pelanggan dalam waktu tiga bulan. Angka tersebut dilaporkan di dominasi oleh pelanggan baru dari luar Amerika Serikat yang menyumbang angka 5,87 juta.Apabila dihitung berdasarkan jumlah seluruh dunia, Netflix sudah memiliki 137,1 juta pelanggan. Pengamat bisnis mempredikasi bahwa di akhir 2018 nanti, Netflix akan memiliki 146,5 juta pelanggan.(MMI)