Ini Ponsel yang akan Tampil di MWC 2018

Jakarta: Mobile World Congress akan diadakan pada 26 Februari mendatang hingga 1 Maret di Barcelona, Spanyol. Biasanya, MWC akan menjadi tempat bagi para vendor smartphone untuk meluncurkan ponsel barunya.



Inilah lima perusahaan pembuat yang akan meluncurkan smartphone baru pada MWC 2018.

Perusahaan asal Korea Selatan itu telah mengonfirmasi bahwa mereka akan meluncurkan Galaxy S9 dan S9 Plus pada 25 Februari, satu hari sebelum MWC dimulai.Sejauh ini, telah ada begitu banyak informasi yang bocor tentang Galaxy S9, mulai dari tampilan , spesifikasi sampai aplikasi dari Samsung yang memungkinkan pengunjung MWC untuk melihat ponsel barunya via aplikasi dengan teknologi Augmented Reality Menurut bocoran yang beredar, Galaxy S9 akan memiliki desain yang tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, Galaxy S8. Satu fitur yang akan jadi unggulan Samsung dalam ponsel ini adalah dua kamera belakangnya.Disebutkan, kamera dari Galaxy S9 akan memiliki dua aperture, sama seperti W2018, flip phone yang diluncurkan secara eksklusif di Tiongkok.Bocoran gambar Samsung Galaxy S9. (Twitter / Evan Blass)Meskipun menghilangkan sudah tidak tren, Samsung tampaknya masih akan memasang port audio pada Galaxy S9 Minggu lalu, Sony mengunggah video teaser di akun Instagram sonyexperia. Perusahaan Jepang itu tampaknya mengonfirmasi bahwa mereka akan hadir di MWC tahun ini untuk meluncurkan smartphone baru. Kemungkinan, ponsel yang akan diluncurkan adalah smartphone premium bernama Xperia XZ2 Sony biasanya memiliki desain yang khas. Tahun ini, dikabarkan mereka akan meluncurkan ponsel dengan desain baru. Mereka juga tampaknya akan mengikuti tren yang ada saat ini, seperti layar dengan rasio 2:1 dan bezel yang lebih tipis.Xiaomi dikabarkan juga akan meluncurkan smartphone baru pada MWC 2018. Ponsel yang akan Xiaomi luncurkan adalah Mi Mix 2s , yang diklaim akan memiliki desain yang lebih menarik dengan performa yang lebih baik.Sama seperti smartphone flagship lainnya, Mi Mix 2s dikabarkan akan menggunakan Snapdragon 845 dari Qualcomm.Xiaomi Mi Mix 2. (Medcom.id)Selain itu, Mi Mix 2s juga disebutkan telah dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah, sama seperti yang dimiliki oleh iPhone X. Sayangnya, masih belum diketahui apakah Xiaomi akan menjual smartphone ini di luar Tiongkok, negara asalnya.Nokia sukses mencuri perhatian pengunjung tahun lalu dengan meluncurkan feature phone 3310. Tahun ini, Nokia juga akan ikut serta dalam MWC 2018. Mereka menyebutkan bahwa mereka akan memberikan "kejutan" dalam ajang yang diadakan di Barcelona tersebut.Kemungkinan, kejutan yang dimaksud adalah peluncuran Nokia 7 Plus . Seperti yang terlihat dari namanya, Nokia 7 Plus adalah varian dari Nokia 7 dengan layar yang lebih besar. Menurut nilai benchmark yang beredar di internet, ponsel ini akan menggunakan Snapdragon 660 sebagai prosesor.Pada Januari lalu, Country Marketing Manager, ASUS Indonesia, Galip Fu mengatakan bahwa ASUS akan meluncurkan ZenFone 5 pada MWC. Menurut bocoran gambar yang beredar pada awal Februari lalu, ZenFone 5 akan memiliki layar 5,7 inci dengan rasio 2:1. Sama seperti Samsung, ASUS juga tampaknya masih akan menggunakan audio jack.Bocoran gambar dari ZenFone 5 Lite.Selain itu, juga telah bocor gambar dari ZenFone 5 Lite . Menariknya, ponsel ini justru dikabarkan memiliki layar lebih besar, yaitu 6 inci dengan rasio yang sama. Baik ZenFone 5 dan 5 Lite dikabarkan akan memiliki dua kamera.Sementara dua kamera belakang Lite dikabarkan akan terletak di samping serupa iPhone X, dua kamera pada ZenFone 5 disebutkan ada pada bagian tengah.LG telah mengonfirmasi bahwa LG G7 tidak akan hadir dalam MWC . Dalam Consumer Electronics Show yang diadakan pada bulan Januari lalu, CEO LG mengaku bahwa G7 masih ada dalam tahap pengembangan awal. Karena itulah, G7 tidak akan diumumkan pada MWC. Namun, itu bukan berarti LG tidak akan memperkenalkan ponsel baru dalam MWC.Dikabarkan, perusahaan asal Korea Selatan itu akan membawa varian baru dari smartphone flagship V30+ miliknya, yang dinamai V30+α (alpha) . Salah satu kelebihan dari V30+α adalah fitur kecerdasan buatan (AI), khususnya integrasi dengan Google Assistant.(MMI)