Zyrex Tetap Main di Pasar Terjangkau

Jakarta: Nama Zyrex kembali muncul di pasar laptop Indonesia dengan peluncuran laptop terbarunya. Untuk memasarkan laptop barunya, Zyrex menggandeng e-commerce JD.id.



Ini merupakan kabar baik. Zyrex merupakan salah satu merek laptop lokal yang masih bertahan selama 21 tahun di tengah banyaknya merek laptop asing yang masuk ke Indonesia. Meski Pendiri Zyrex Timothy Siddik mengaku, bisnis laptopnya memang sempat terhenti setelah 2012.

"Saat itu, pasar laptop di Indonesia sedang tidak bagus tapi Zyrex masih berbisnis, lewat produk dan layanan untuk kebutuhan enterprise, server, dan lain-lain. Kini kami kembali lagi berbisnis dengan strategi yang bisa mengangkat merek laptop lokal bersaing," jelas Timothy.Menurutnya, pasar laptop di Indonesia saat ini sedang sangat baik meski pasar di luar negeri tengah mengalami penurunan karena mulai jenuh. Pasar laptop di Indonesia justru masih memiliki ruang untuk bertumbuh."Penetrasi laptop di Indonesia belum besar, makanya masih ada kesempatan yang besar untuk bisnis laptop bertumbuh di beragam segmen. Selain itu, adopsi teknologi masyarakat Indonesia sangat kencang saat ini," katanya.Lantas apa strategi yang akan Zyrex gunakan untuk memenangkan hati konsumen? Mereka menawarkan value. Secara tegas, Timothy menyebutkan bahwa strategi Zyrex adalah tidak langsung menentukan besar keuntungan yang ingin diperoleh dari produk yang ditawarkan. Zyrex lebih mengedepankan value atau nilai dari harga produk yang ditawarkan."Jadi kita cari sweet spot price, harga yang konsumen Indonesia sukai. Setelah mendapatkannya, maka kami mulai siapkan perangkat dengan spesifikasi semaksimal mungkin serta value yang bisa ditawarkan dengan perangkat atau produk yang harganya sesuai dengan sweet spot price tadi," ujar Timothy.Timothy menegaskan bahwa Zyrex tidak akan ikut-ikutan perang harga dalam persaingan laptop. Zyrex disebutkan ingin menawarkan harga yang sesuai atau ramah kantong bagi masyarakat Indonesia tapi dengan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan serta harganya.Dalam pengumuman kerja sama hari ini, Zyrex sempat menampilkan deretan produk laptop dan PC yang disebut akan dirils tahun ini dan di masa yang akan datang. Tidak hanya itu, Zyrex juga telah menyiapkan tablet yang akan dirilis pada bulan April nanti.Sementara untuk produk smartphone, Timothy menuturkan sudah memiliki rencana dan desain produk yang akan diciptakan. Namun, dia tidak menyebutkan kapan tepatnya smartphone Zyrex akan melenggang meramaikan kekuatan merek lokal di pasar smartphone Tanah Air.(MMI)