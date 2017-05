Ini Dua AIO PC Baru Acer

Metrotvnews.com, New York: Acer baru saja mengumkan komputer AIO barunya yaitu Aspire U27 dan Aspire Z24. Keduanya merupakan all in one PC yang telah ditenagai oleh prosesor Intel Core generasi ke-7 atau Kaby Lake, dilengkapi dengan teknologi Intel Optane Memory, dan telah menggunakan sistem operasi Windows 10.





Acer U27

CEO Acer Jason Chen saat memperkenalkan deretan produk-produk Acer

Acer Z24

Produk tersebut diperkenalkan berbarengan dengan peluncuran lebih dari dua puluh produk Acer lainnya, dalam forum Global Press Conference 2017 bertajuk Next@Acer, di New York, pekan lalu. Metrotvnews.com turut hadir dalam acara tersebut. Jason Chen, CEO Acer, bersama sejumlah eksekutif Acer lainnya memperkenalkan deretan produk baru di IMAX at AMC, New York.Acer Aspire U27 merupakan AIO super tipis dengan ketebalan hanya 12mm. Ia merupakan AIO yang pernah mendapatkan 2017 iF Design Award karena menggunakan desain diamond-cut v-shaped metal stand. AIO ini hadir dengan layar 27 inci dengan resolusi Full HD (1920 x 1080 pixel), serta memiliki subwoofer khusus untuk menghadirkan suara bass yang kuat. Dengan spesifikasi tersebut, Aspire 27 diklaim sebagai pusat hiburan bagi keluarga.Acer Aspire 7 memiliki bodi yang sangat tipis berkat teknologi sistem pendinginan baru bernama LiquidLoop. Sistem pendingin tersebut tidak menggunakan kipas dan memanfaatkan teknologi kondensasi dan evaporasi untuk menghantarkan serta melepaskan panas ke udara. Keunggulan lain dari penggunaan teknologi ini adalah minimnya debu yang terkumpul di sekitar unit Aspira 27."Kami sangat bangga dengan sistem pendingin fanless LiquidLoop yang digunakan di jajaran AIO terbaru kali ini. Sistem pendingin tersebut yang memungkinkan AIO ini dapat tampil dengan bodi tipis dan elegan, sehingga bisa dipajang sebagai dekorasi rumah yang modern," ujar Jeff Lee, General Manager, Stationary Computing, IT Products Business, Acer Inc.Sedangkan Aspire Z24 merupakan AIO dengan ketebalan bodi 11mm. Salah satu keunggulan AIO ini adalah terdapatnya chip grafis NVIDIA GeForce 940MX yang mampu menghadirkan tenaga lebih untuk berbagai aktivitas komputasi.Selain itu, Aspire Z24 juga hadir dengan teklnologi ExaColor yang mampu mengoreksi warna, kontras, dan kualitas gambar secara otomatis. Dengan demikian, AIO ini sangat cocok digunakan oleh para pekerja di industri kreatif atau fotografer yang membutuhkan monitor dengan akurasi warna tinggi.Untuk harganya, Acer membanderol Aspire U27 seharga USD1.099 (kisaran Rp14,6 juta) dan Aspire Z24 seharga USD899 (kisaran Rp11,9 juta). Keduanya akan dirilis mulai dari bulan Juli hingga Juni mendatang.(MMI)