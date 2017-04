Motorola Moto Z Play Kedatangan Android 7.1.1

Metrotvnews.com: Motorola Moto Z Play akan memperoleh update Android 7.1.1. Hal ini dikonfirmasi salah satu perwakilan Motorola pada sesi bincang-bincang yang yang diunggah pada Forum XDA Developer.



Namun, perwakilan Motorola tersebut masih enggan berbagi informasi terkait dengan waktu perilisan pembaruan tersebut. Sebelumnya, Motorola Z Play telah mendapatkan Android Nougat versi 7.0 pada bulan Januari lalu.

Perangkat di Eropa menjadi pasar pertama yang akan menerima update tersebut, diikuti oleh wilayah lainnya seperti India dan Brazil. Sementara pada bulan Maret, giliran perangat pada pasar Kanada dan Amerika Serikat akan menerima update ini.Sementara itu pada bulan Maret lalu, Motorola Moto Z dan Motorola Moto Z Play dilaporkan telah terjual sebanyak 3 juta unit di seluruh dunia, enam bulan setelah diluncurkan secara global. Di Indonesia, Mod yang paling digemari konsumen adalah Mod proyektor.Motorola juga meluncurkan ponsel cerdas terbarunya di Indonesia, yaitu Moto M , ditujukan sebagai perangkat kelas menengah dengan tampilan menarik dan diklam memiliki performa mumpuni untuk multitasking.Untuk kelas perangkat terjangkau, Motorola dikabarkan tengah mempersiapkan perangkat baru yaitu Moto C dan Moto C Plus. Keduanya akan menggunakan sistem operasi Android 7.0 Nougat dan berbekal ukuran layar yang sama.Sementara itu untuk penerus Moto Z, Motorola dilaporkan akan segera meluncurkan perangkat bernama Moto Z2 . Perangkat tersebut akan hadir dengan desain serupa pendahulunya, yang juga kompatibel dengan Moto Mods.(MMI)