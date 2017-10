Paket Merdeka dari PT Telkom Masih Ada Lho

Metrotvnews.com, Jakarta: Kemeriahan HUT ke-72 RI sudah berlalu hampir dua bulan. Tapi, tahukah Anda bahwa paket-paket spesial dari PT Telkom bertepatan dengan peringatan HUT RI hingga saat ini belum berakhir.



Paket yang ditawarkan PT Telkom diharapkan dapat mendukung kemudahan hidup sehari-hari keluarga Indonesia. Melalui IndiHome Paket Merdeka, digital lifestyle keluarga Indonesia akan semakin lengkap, maju dan bermanfaat melalui layanan komunikasi yang handal, internet kecepatan tinggi, serta fitur-fitur hiburan yang menarik dan edukatif.

Pada era digital seperti saat ini, TelkomGroup berupaya menawarkan beragam produk, layanan, serta fitur-fitur digital menarik yang mendukung gaya hidup digital para pelanggan, khususnya keluarga Indonesia.TelkomGroup juga memberikan promo IndiHome Paket Merdeka berupa potongan harga paket Triple Play serta add-on Paket Nonton, Paket Internet dan Paket Bicara jika berlangganan melalui aplikasi myIndiHome.Selain itu, calon pelanggan dapat menikmati layanan Interactive TV Useetv hingga 77 channel, beberapa di antaranya berkualitas HD. Ditambah layanan gratis telepon rumah 100 menit ke lokal dan 100 menit SLJJ dan ke nomor Telkomsel dan operator lainnya.IndiHome menawarkan add on Paket Merdeka yang dapat digunakan oleh pelanggan baru maupun pelanggan lama IndiHome melalui registrasi dari aplikasi myIndiHome.Pelanggan beruntung yang mendaftar add on Paket Merdeka ini juga berkesempatan mendapatkan grand prize senilai total Rp2 miliar terdiri dari satu unit rumah seharga Rp1 miliar, satu unit mobil Pajero Sport, satu unit mobil Toyota All New Innova, dua unit mobil Honda Mobilio, serta hadiah hiburan berupa 22 unit sepeda motor Yamaha NMAX sesuai syarat dan ketentuan berlaku.Untuk berlangganan paket add on Paket Merdeka ini, baik pelanggan baru maupun pelanggan lama, cukup mendownload aplikasi IndiHome di telepon selulernya. Lalu buka side panel, pilih promo. Kemudian tinggal pilih add-on IndiHome Paket Merdeka.Undian berlaku untuk pelanggan lama dan pelanggan baru IndiHome. Jumlah kupon undian yang didapat sesuai dengan banyaknya paket add on IndiHome Merdeka yang dipilih.Kupon undian diperoleh melalui notifikasi myIndiHome di bagian inbox. Klik di tombol yang tersedia dan dapatkan kuponnya. Semakin banyak add on yang dipilih, semakin banyak kupon yang didapat.Promo berlaku sejak 1 Agustus hingga 31 Oktober 2017.(TRK)