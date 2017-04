Breath of the Wild Lebih Laku dari Nintendo Switch

Metrotvnews.com: Tidak heran jika The Legend of Zelda: Breath of the Wild menjadi game Nintendo Switch dengan penjualan terbaik. Namun, menariknya, Nintendo berhasil menjual Breath of the Wild lebih banyak dari konsol Switch sendiri.



Di Amerika Serikat, Nintendo baru saja mengumumkan bahwa mereka berhasil menjual 906 ribu unit konsol Switch pada bulan Maret dan 925 ribu unit Breath of the Wild, lapor The Verge. Sementara versi Wii U terjual sebanyak 460 ribu unit. Dengan begitu, total penjualan game Legend of Zelda ini mencapai lebih dari 1,3 juta unit.

Hal ini menjadikan Breath of the Wild sebagai game buatan Nintendo yang terjual paling cepat saat peluncuran dan game Zelda yang paling cepat terjual. Nintendo bahkan berkata, fakta bahwa lebih banyak orang yang membeli game tersebut merupakan bukti ada orang-orang yang membeli versi terbatas dari Breath of the Wild untuk dikoleksi dan membeli versi standar untuk dimainkan.Penjelasan lain tentang lebih banyaknya orang yang membeli Breath of the Wild dari konsol Switch adalah ada orang-orang yang membeli game tersebut sebelum mereka membeli konsol terbaru Nintendo."Nintendo sedang berusaha untuk memastikan semua orang yang menginginkan konsol ini dapat membelinya," ujar perusahaan asal Jepang itu, yang juga merupakan pengakuan akan keterbatasan suplai Switch. "Sekarang, semakin banyak konsol yang sedang dikirimkan. "Nintendo akan mengumumkan laporan keuangan mereka dalam beberapa minggu ke depan. Dengan begitu, akan terlihat bagaimana performa penjualan Switch di dunia dan bagaimana perkiraan Nintendo akan perkembangannya di masa depan.Nintendo berkata, mereka berencana mengirimkan 2 juta unit secara global pada bulan Maret dan dikabarkan telah menggandakan rencana produksi mereka menjadi 16 juta unit untuk tahun fiskal ini.(MMI)