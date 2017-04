Valve Siap Jual Medali CS:GO Versi Asli

Metrotvnews.com: Pemain veteran Counter-Strike: Global Offensive yang telah bermain lebih dari lima tahun memang memiliki ciri khas tersendiri.



Melalui akun Steam pribadinya, para pemain tersebut memiliki sebuah medali Five Year Veteran Coin. Jika Anda adalah salah satu pemain veteran tersebut, Anda kini bisa mendapatkan medali itu dalam bentuk fisik.

Menurut PC GAMER, Valve baru saja membuka sesi pemesanan bagi mereka yang ingin membeli versi fisik dari medali Five Year Veteran Coin.Uniknya, tidak semua orang bisa memesan medali tersebut. Hanya pemain CS:GO yang memiliki item Five Year Veteran Coin di dalam inventori akun Steam-nya yang bisa memesan medali tersebut.Medali Five Year Veteran Coin terbuat dari die cast zinc alloy dengan angka "5" tertera di bagian depannya. Medali tersebut memiliki diamenter 63mm dan ketebalan 3mm dengan berat 56 gram. Ia akan hadir dengan kotak khusus yang juga berfungsi sebagai tempat pajangan. Medali ini akan dijual seharga USD45 atau sekitar Rp600 ribu.Jika Anda adalah pemain veteran yang masih belum memiliki item Five Year Veteran Coin di dalam daftar item akun Steam Anda, Valve menjanjikan akan membuka pemesanan medali ini di masa yang akan datang.Sayangnya, Valve tidak menerima pengiriman ke beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia, dan Indonesia.(MMI)