Xiaomi Masih Rilis Tablet via Mi Pad 4

Jakarta: Xiaomi mungkin jadi vendor perangkat Android yang cukup berani untuk tetap merilis tablet. Mereka perkenalkan kemarin di negara asalnya dengan merilis Mi Pad 4. Mi Pad 4 membawa spesifikasi yang setara seperti smartphone kelas menengah.



Tablet yang diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran Redmi 6 Pro ini membawa panel layar berkuran 8 inci resolusi Full HD (1920x1200 piksel) dengan aspek rasio 16:10 dan kerapatan piksel 283ppi.

Xiaomi Mi Pad 4 hadir dengan menggunakan material metal di keseluruhan bodinya dan memiliki ketebalan hanya 7,9mm serta bobot yang cukup ringan yakni 342 gram. Perangkat ini hadir dalam dua warna, yakni black dan rose gold.Dapur pacunya mengguaakan prosesor Qualcomm Snapdragon 660 2,2GHz yang didukung varian RAM 3GB dan 4GB serta memori internal 32GB dan 64GB. Kapasitas baterai yang ditanamkan sebesar 6.000 mAh yang sayangnya tidak didukung dengan quick charging.Di sisi kamera, Mi Pad 4 dibekali kamera belakang resolusi 13MP dan kamera depan 5MP. Angka resolusi kameranya yang cukup besar ketimbang tablet selama ini cukup membuat penasaran dengan hasil fotonya mengingat hasil foto kamera tablet tidak lebih baik dari kamera smartphone.Xiaomi merilis Mi Pad 4 tidak hanya dalam varian RAM dan memori internal yang berbeda tapi juga dari segi fitur konektivitas yakni WiFi only maupun yang bisa terhubung denagn koneksi LTE atau menggunakan kartu SIM.Dikutip dari NDTV, Mi Pad 4 varian 3GB /32GB WiFi only di harga Rp2,3 juta, varian 4GB/64GB WiFi only dibanderol Rp3 juta dan varian 4Gb/64Gb yang mendukung WiFi sekaligus LTE dijual di harga Rp3,2 juta.(MMI)