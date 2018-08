Apple Curangi Pesaing App Store di Jepang?

Jakarta: Komisi Perdagangan Adil (FTC) Jepang kini tengah melakukan penyelidikan pada Apple atas tuduhan menekan Yahoo Japan menutup layanan game streaming yang merupakan pesaing App Store, menurut laporan Nikkei.



Layanan Game Plus dari Yahoo Japan memungkinkan pengguna untuk melakukan streaming game dan memainkan game HTML5 pada ponsel. Dengan platform ini, pengguna iPhone bisa memainkan game tanpa harus membelinya di App Store.

Yahoo Japan dilaporkan mengurangi dana untuk Game Plus beberapa bulan setelah platform itu diluncurkan. Kepada perusahaan rekannya, Yahoo Japan mengatakan bahwa mereka melakukan itu karena tekanan dari Apple.Pada saat yang sama, mereka kemudian mengajukan protes pada FTC,Para developer kini tidak memiliki platform alternatif App Store di iOS. Jika developer tidak ingin merilis game di App Store, satu-satunya alternatif mereka adalah merilisnya di web. Namun, game pada web tidak akan berjalan sebaik game natif.Hanya saja, jika developer memasukkan game-nya ke App Store, mereka harus memberikan 30 persen dari penjualan mereka ke Apple.Yahoo Japan membuat Game Plus untuk mengatasi masalah itu. Menurut Nikkei, platform itu \memberikan persyaratan yang lebih ringan pada para developer jika dibandingkan dengan App Store.Kreator Final Fantasy, Square Enix bahkan telah bersedia untuk membuat game eksklusif untuk platform Game Plus.Memang, ada kemungkinan bahwa Game Plus tidak akan bisa menyaingi App Store. Namun, ia tetaplah ancaman bagi Apple, terutama karena kini Apple kini tengah mendorong pengembangan bisnis layanan mereka.Yahoo Japan kini menjadi entitas yang berbeda dari Yahoo. Hampir setengah dari Yahoo Japan dimiliki oleh SoftBank. Sementara SoftBank bertanggung jawab atas pembayaran ke App Store. SoftBank juga mendapatkan bagian dari potongan yang Apple ambil.Menurut Nikkei, SoftBank membeli saham Yahoo untuk memastikan pendapatan mereka dari kerja sama dengan Apple tidak terganggu.Jika ini benar, maka kasus ini akan menjadi semakin rumit. Mengingat perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam masalah ini tidak tertarik untuk membantu penyelidikan FTC, tinggi kemungkinan bahwa FTC tidak akan bisa menemukan bukti yang cukup.(MMI)