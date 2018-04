Aplikasi Kebugaran Under Armour Dibobol, 150 Juta Akun Bocor

Jakarta: Under Armour, perusahaan fesyen olahraga, mengalami peningkatan popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Selain pakaian olahraga, Under Armour juga menawarkan aplikasi dan layanan fitness bertajuk MyFitnessPal.



Namun, informasi terbaru menyebut aplikasi tersebut mengalami peretasan, menyebabkan kebocoran data 150 juta akun penggunanya. Berita ini telah mendapatkan konfirmasi dari Under Armour, menyebut akun, password, dan email telah dicuri.

Under Armour menyebut peretas tidak berhasil mencuri informasi terkait nomor kartu kredit, nomor Social Security atau SIM.Meskipun demikian, pertanyaan Under Armour tidak mengartikan bahwa data pengguna tetap aman, sebab peretas dapat melakukan hal berbahaya dengan menggunakan informasi yang berhasil tercuri.Hingga saat ini, belum tersedia informasi terkait cara peretas memperoleh akses untuk menghimpun data, dan Under Armour menyarankan seluruh pengguna aplikasi dan layanannya untuk segera mengubah password guna mencegah pencurian data lebih jauh.Selain itu, Under Armour mengaku terus mengawasi aktivitas mencurigakan dan berkolaborasi dengan badan penegak hukum terkait dengan peretasan ini. Under Armour juga mengungkap akan terus meningkatkan pengukuran keamanan data aplikasi dan layanannya.Peretasan ini menjadi insiden kebocoran data terbesar selama tahun 2018, dan masuk ke dalam daftar lima besar insiden peretasan di industri teknologi. Posisi pertama ditempati oleh peretasan pengakibat kebocoran data tiga miliar akun yang dialami oleh Yahoo pada tahun 2013.Jumlah data pengguna Yahoo yang tercuri tersebut sebelumnya diduga hanya memengaruhi satu miliar akun. Akun pengguna yang turut terpengaruh termasuk seluruh pemilik akun email Yahoo dan pernah tergabung dengan layanan Yahoo lainnya, seperti Flickr.(MMI)