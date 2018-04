Google Assistant Sekarang Bisa Bahasa Indonesia

Jakarta: Google meluncurkan Asisten Google dalam Bahasa Indonesia hari ini. Asisten virtual buatan Google ini pada awalnya diluncurkan pada Mei 2016.



Asisten tersebut bisa digunakan untuk smartphone Android yang telah menggunakan Android 5.0 (Lollipop) atau yang lebih baru.

Tidak hanya itu, Google juga menyediakan asisten virtual untuk pengguna iPhone. Asisten Google ini dapat dipasang ke perangkat berbasis iOS yang menggunakan versi iOS 9.1 ke atas.Ada berbagai hal yang bisa Anda lakukan dengan Asisten. Beberapa di antaranya adalah mengirim SMS, menyetel pengingat dan alarm, dan meminta petunjuk arah.Salah satu masalah yang biasa ditemui ketika menggunakan asisten virtual adalah karena ia hanya dibuat untuk memahami bahasa Inggris. Karena itu, biasanya ia tidak akan mengerti kata dalam bahasa Indonesia.Namun, Google menyebutkan bahwa asisten virtual ini dapat mengerti hal-hal yang menjadi khas Indonesia, misalnya nasi goreng. Google membanggakan bahwa asisten ini bahkan bisa menerjemahkan kalimat ke bahasa Jawa.Sama seperti Assistant, untuk mengakses Asisten Google dalam bahasa Indonesia, Anda bisa mengucapkan "Ok Google" atau menekan tombol Home selama beberapa waktu.Google juga bekerja sama dengan beberapa developer, memungkinkan aplikasi dari pengembang itu diakses menggunakan Asisten Google. Beberapa aplikasi yang bisa diakses adalah Al-Qolam, Joox, KASKUS, Klikdokter, Mobile Legends, Tebak Gambar dan Vira dari BCA. Untuk mengaksesnya, Anda bisa mengatakan, "Ok Google, bicara dengan (nama aplikasi)."“Asisten Google dalam Bahasa Indonesia pertama kali diluncurkan di Allo pada bulan Agustus 2017 lalu," kata Veronica Utami, Head of Marketing dari Google Indonesia. "Kami berharap Asisten Google akan memudahkan aktivitas para pengguna."(MMI)