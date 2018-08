Steam Buat Layanan Pesaing Twitch

Jakarta: Pada hari Jumat, Valve secara tidak sengaja meluncurkan platform streaming serupa Twitch. Situs Steam.tv sempat bisa diakses, menampilkan video streaming dari turnamen tahunan DOTA 2, The International.



Tidak lama setelah situs itu aktif, situs tersebut kembali dimatikan walau Valve mengonfirmasi bahwa mereka memang sedang mengembangkan platform streaming. Mereka juga mengaku bahwa situs Steam.tv aktif secara tidak sengaja, lapor SlashGear.

Ketika situs Steam.tv bisa diakses, ia menampilkan pesan "selamat datang di Steam.tv" dan menunjukkan video live dari The International 2018. Sama seperti Twitch, video streaming ini juga mengintegrasikan chat.Ketika pengguna masuk ke akun Steam, mereka akan bisa dengan mudah membuat grup chat dengan teman-teman mereka. Namun, para gamer belum bisa menyiarkan video ketika mereka sedang bermain.Tidak lama setelah situs ini aktif, Valve mengeluarkan pernyataan resmi. "Kami tengah memperbaiki Steam Broadcasting untuk acara utama dari The International, turnamen tahunan Dota 2. Apa yang orang-orang lihat adalah sebuah tes yang secara tidak sengaja bisa diakses semua orang."Tidak heran jika Steam tertarik untuk membuat platform streaming game untuk menyaingi Twitch milik Amazon. Seperti yang disebutkan oleh CNET, industri esport kini memiliki nilai jutaan dollar. DOTA 2 milik Steam adalah salah satu acara esport terbesar setiap tahunnya. The International tahun ini akan dimulai minggu depan.(MMI)