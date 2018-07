Facebook dan Instagram Uji Do Not Disturb

Jakarta: Facebook melanjutkan pengujian fitur baru dan peningkatan untuk sejumlah aplikasi. Salah satunya yang dilaporkan tengah menjalani tahap pengujian pada aplikasi Facebook dan Instagram adalah fitur bertajuk Do Not Disturb.



TechCrunch melaporkan bahwa fitur ini merupakan prototipe untuk aplikasi Facebook dan Instagram, namun informasi terkait prediksi waktu peluncuran fitur tersebut masih belum tersedia.

Fitur Do Not Disturb akan memungkinkan pengguna kedua jejaring sosial ini untuk menonaktifkan notifikasi dari aplikasi selama beberapa waktu.Fitur ini menyediakan sejumlah jangka waktu, yaitu selama 30 menit, satu jam, dua jam, delapan jam, satu hari, atau hingga fitur ini dinonaktifkan secara manual. Pengguna Facebook akan dapat menikmati sejumlah opsi tambahan pada fitur ini, seperti menonaktifkan suara dan getaran.Kode pada kedua aplikasi membuktikan bahwa Facebook memang tengah menguji fitur ini, namun masih belum tersedia informasi pasti terkait metode pemilihan pengguna yang dapat memanfaatkan fitur Do Not Disturb tersebut.Sebelumnya melalui situs resminya, Facebook juga mengumumkan penutupan tiga aplikasi karyanya yaitu Hello, Moves dan TBH.Ketiga aplikasi ini ditutup akibat memiliki jumlah pengguna yang sedikit, yaitu 570.000 pengunduh untuk Hello, 6,4 juta untuk TBH, dan 13 juta untuk Moves.Sementara itu, Instagram turut menggulirkan fitur baru bertajuk You're All Caught Up, ditujukan untuk memudahkan pengguna pengelola feed, dan meninjau konten yang diunggah pengguna lain yang diikuti oleh pengguna.(MMI)