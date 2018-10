Ini Tiga Pemenang Telkomsel The NextDev

Jakarta: Telkomsel mengumumkan tiga startup yang menjadi pemenang dari The NextDev 2018.



Ketiga startup itu adalah Fishgo, Garda Pangan, dan Hello Beauty. Ketiganya dianggap memiliki dampak sosial paling besar dan dapat memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

"Semoga aplikasi-aplikasi ini dapat memberikan dampak langsung yang positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah.The NextDev adalah acara tahunan Telkomsel. Menurut Ririek, setiap tahun, pemenang The NextDev berhasil membuat aplikasi digital yang inovatif.Ketiga startup ini akan mendapatkan hadiah utama yaitu modal, mentoring, marketing, publikasi media, dan juga perjalanan ke Future Makers in Asia Pasific Investment Summit.Dalam IdeaFest, Telkomsel juga mengumummkan tiga pemenang NextDev Academy, yaitu Squline, Lindungi Hutan, dan Botika.Sedikit berbeda dengan The NextDev, NextDev Academy bertujuan untuk mempertajam kualitas aplikasi yang dibuat oleh finalis The NextDev pada tahun sebelumnya.Pelatihan ini berlangsung sejak bulan April hingga September lalu. Pelatihan yang diberikan oleh Telkomsel bertujuan agar startup finalis The NextDev tetap bisa mengembangkan aplikasinya.Dalam pelatihan itu, peserta mendapatkan cara untuk membangun bisnis dalam waktu dekat dan meningkatkan kualitas dari aplikasi yang mereka buat."Kami melihat teknologi bisa menjadi percepatan dalam penyelesaian ssuatu masalah. Melalui The NextDev, kami harap program ini bisa memberikan inspirasi bagi lebih banyak lagi anak muda Indonesia untuk berkarya melalui teknologi, mewujudkan ide dan impian mereka melalui kreasi aplikasi digital yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat luas," kata Ririek.(MMI)