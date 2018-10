Microsoft Buka Akses 60 Ribu Paten ke Linux

Jakarta: Microsoft mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan Open Invention Network, grup paten open-source yang bertujuan untuk melindungi Linux dari tuntutan hukum.



Bersamaan dengan itu, Microsoft telah membuat 60 ribu teknologi paten miliknya menjadi open source. Pada dasarnya, keputusan Microsoft ini akan membuat 60 ribu paten miliknya bisa digunakan oleh anggota OIN lainnya, lapora ZDNet.

OIN menyediakan platform lisensi untuk Linux untuk sekitar 2.400 perusahaan -- mulai dari developer individual sampai perusahaan besar seperti Google dan IBM -- dan semua anggotanya bisa mengakses paten milik OIN atau paten anggota OIN tanpa harus membayar royalti, menurut laporan The Verge.Ini akan menguntungkan OIN dan Microsoft. OIN akan mendapatkan puluhan ribu paten baru dari Microsoft. Sementara Microsoft akan membuktikan pada komunitas open-source bahwa mereka benar-benar berniat membantu, meski mereka sempat meremehkan komunitas open-source."Kami ingin melindungi proyek open-source dari tuntutan terkait Intelectual Property, jadi kami membuka puluhan ribu paten kami pada OIN," kata Executive Vice President of the Cloud and Enterprise Group, Microsoft, Scott Guthrie.Keputusan Microsoft mengejutkan banyak orang karena selama ini, Microsoft sangat melindungi paten mereka. Android dan Samsung pernah harus membayar miliaran dollar karena melanggar paten Microsoft, menurut laporan Engadget. Tampaknya, Microsoft ingin mencoba untuk mengubah citra mereka di mata para developer.(ELL)