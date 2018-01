iPhone 7 Plus Jadi Ponsel Terlaris Kedua di Tiongkok

Jakarta: Meskipun Tiongkok memiliki banyak merek smartphone, Apple tetap menjadi salah satu produsen yang populer. Tidak memperoleh peringkat 1, nyatanya iPhone 7 Plus masih berhasil menjadi smartphone terlaris di negara tersebut.



Dilaporkan CNBC, iPhone 7 Plus menguasai penjualan 2,8 persen di Tiongkok, menurut hasil riset Counterpoint Research. iPhone menjadi satu-satunya merek asing yang berhasil masuk dalam daftar 10 smartphone terlaris di Tiongkok sepanjang 2017 kemarin.

Namun, iPhone 7 Plus harus mengaku kalah dari Oppo R9s yang berhasil menduduki peringkat 1 di daftar tersebut. Analyst Counterpoint Research James Yan menuturkan bahwa penjualan iPhone 7 Plus di awal pertengahan tahun 2017 sangat baik di Tiongkok, apalagi di tengah tahun kedua harganya mulai dipangkas dengan kehadiran iPhone terbaru.Bagaimana dengan sang adik iPhone 7? Dari hasil riset Counterpoint disebutkan bahwa iPhone 7 berada di posisi ke-5 dalam peringkat tersebut dengan penjualan yang menguasai market share sebesar 2,4 persen."Melihat iPhone 7 Plus yang lebih populer ketimbang iPhone 7 menunjukkan bahwa pasar smartphone Tiongkok bahwa harga bukan satu-satunya pertimbangan utama konsumen di negara tersebut. Spesfifikasi masih dilihat sebagai value yang dicari oleh konsumen," tutur Yan.Perlu diketahui, dalam dua tahun belakangan Apple dalam posisi yang cukup sulit untuk menembus pasar Tiongkok. Begitu banyak merek lokal di negara tersebut yang tumbuh besar.Namun dari hasil pendapatan empat kuartal, Apple berhasil memperoleh pertumbuhan penjualan dari pasar Tiongkok sebesar 12 persen year-on-year. Samsung sendiri yang pernah menguasai pasar Tiongkok kini sama sekali tidak masuk dalam daftar smartphone terlaris di negara tersebut sepanjang 2017.Boleh dibilang, pencapaian Apple di Tiongkok adalah sebuah prestasi besar, apalagi sebagai merek smartphone asal Amerika Serikat. Padahal, merek-merek Tiongkok sendiri masih kesulitan untuk menembus pasar smartphone di Amerika Serikat dan menggulingkan dominasi Apple seperti di kawasan Asia.(MMI)