Microsoft Rilis Xbox Generasi Baru pada 2020?

Jakarta: Microsoft dikabarkan bersiap untuk meluncurkan konsol Xbox generasi berikutnya pada 2020.



Sementara Executive President of Gaming, Microsoft, Phil Spencer mengaku bahwa Microsoft memang sedang sibuk untuk mengembangkan konsol Xbox berikutnya, Brad Sams dari Thurrott.com melaporkan bahwa Xbox generasi berikutnya akan hadir pada 2020.

Perusahaan software itu juga dikabarkan tengah mengembangkan "sekumpulan perangkat" dengan nama kode "Scarlett" yang merupakan kode untuk konsol terbaru Xbox. Ini sesuai dengan perkataan Spencer yang berkata bahwa akan ada "konsol-konsol" Xbox dan tidak hanya satu konsol, lapor The Verge.Sayangnya, masih belum diketahui sekumpulan perangkat itu terdiri dari perangkat apa saja. Kemungkinan, Microsoft tengah mempertimbangkan untuk membuat perangkat streaming game, mengingat mereka memang sedang fokus pada layanan streaming game baru.Sebelum ini, Sams melaporkan bahwa Microsoft akan meluncurkan "Xbox TV" pada E3 2016. Namun, perangkat itu tidak pernah diluncurkan. Microsoft membatalkan proyek bernama Project Hobart itu, yang seharusnya berfungsi untuk memungkinkan pengguna mengakses game-game Xbox dari TV kedua di rumah.Konsol Xbox baru dari Microsoft kemungkinan besar akan bisa memainkan game-game untuk Xbox One. Microsoft telah menghabiskan waktu yang tidak sebentar dan dana yang tidak sedikit untuk memperkenalkan fitur backwards compatibility mereka, memungkinkan pengguna Xbox One dan Xbox One X untuk memainkan game-game Xbox dan Xbox 360.Microsoft belum memberikan informasi resmi terkait Xbox terbaru. Namun, Spencer meyakinkan bahwa, "Kami akan memenuhi komitmen kami untuk membuat benchmark baru untuk konsol gaming."(MMI)