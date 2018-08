LG Bawa Ponsel Android One Perdana di IFA 2018

Jakarta: Di ajang IFA 2018 LG juga masih memperkenalkan produk terbaru dari segmen smartphone. Menariknya, mereka memperkenalkan produk perdananya yang tergabung dalam program Android One.



Seperti yang sudah diketahui, Android One adalah program Google menyediakan smartphone dengan harga terjangkau yang di sistem operasinya menggunakan dukungan Android murni tanpa modifikasi dari vendor.

Menariknya, apabila Android One biasanya hadir di smartphone dengan spesifikasi terjangkau, justru LG G7 One menggunakan prosesor tertinggi generasi sebelumnya, Qualcdomm Snapdragon 835.Dikutip dari PC World, banyak pihak menilai bahwa G7 One sebenarnya adalah G7 ThinQ versi Android One dengan prosesor tahun lalu, LG G7 ThinQ sendiri jadi produk terbaru LG yang diluncurkan di Indonesia beberapa waktu lalu.LG G7 One hadir dengan mengusung layar ukuran 6,1 inci resolusi QHD+ LG Super Bright Display yang memiliki poni atau notch. Dapur pacunya diisi prosesor Qualcomm Snapdragon 835 dengan RAM 4GB dan memori 32GB serta dukungan baterai 3.000 mAh.Kamera belakangnya beresolusi 16MP aperture f/1.6 dan kamera depannya 8MP aperture f/1.9. LG G7 One masih membawa fitur unggulan AI Camera serta kualitas audio Quad DAC Boombox Speaker.Sejauh ini, LG belum mengumumkan harganya. LG juga mengeluarkan anggota keluarga baru lainnya. LG G7 Fit. Ponsel ini tidak berbeda jauh, dan tidak hadir sebagai program Android One, serta menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 821.Belum diketahui secara pasti spesifikasi LG G7 Fit. Dikabarkan bahwa smartphone ini ditujukan untuk segmen menengah meskipun dibekali prosesor tertinggi Qualcomm versi dua tahun lalu.(MMI)