Facebook Rekrut Mantan Teknisi Google, untuk Apa?

Jakarta: Facebook mempekerjakan salah satu pemimpin dari proyek pengembangan chip Google, Shahriar Rabii, untuk membantu mereka mengembangkan prosesor mereka sendiri.



Facebook mengumumkan rencana mereka untuk mulai mengembangkan chip pada bulan April. Ketika itu, mereka membuat tim yang bisa mendesain chip khusus untuk server dan hardware konsumen lainnya.



Di Facebook, Rabii akan menjadi Vice President and Head of Silicon, menurut profil LinkedIn miliknya. Seperti yang disebutkan oleh The Verge, kini, mulai banyak perusahaan teknologi yang memilih untuk mengembangkan chip mereka sendiri daripada menggantungkan diri pada pihak ketiga seperti Intel dan Qualcomm.



Sementara itu, Amazon juga dikabarkan memulai proyek baru untuk mengembangkan chip mereka sendiri. Prosesor itu dibuat untuk membantu mereka mengembangkan fitur AI untuk smart speaker Echo mereka.



Google membuat chip Visual Core untuk smartphone. Dan Rabii adalah orang yang dulu memimpn tim pengembangan tersebut. Ketika bergabung dengan Facebook, Rabii kemungkinan tidak akan mengembangkan smartphone baru buatan Facebook. Namun, media sosial itu punya beberapa hardware yang menggunakan prosesor.



Oculus VR meluncurkan headset VR mandiri bernama Oculus Go beberapa bulan lalu. Namun, headset itu masih menggantungkan diri pada prosesor buatan Qualcomm.



Ke depan, tidak tertutup kemungkinan perangkat itu akan menggunakan chip buatan Facebook sendiri. Selain itu, Facebook juga dikabarkan mengembangkan smart speaker seperti Echo Show.



Chip khusus juga bisa Facebook gunakan untuk melatih algoritma AI yang Facebook gunakan untuk melacak ujaran kebencian, akun palsu dan konten berbahaya lainnya.

(MMI)