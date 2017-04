Deretan Produk Baru Acer, Smartwatch hingga Laptop Gaming Ultratipis

Metrotvnews.com, New York: Acer selama ini populer dikenal sebagai produsen laptop, komputer desktop, dan monitor. Namun dalam gelaran Next@Acer, raksasa teknologi asal Taiwan itu memperkenalkan headset VR, teknologi mixed reality, juga jam pintar Leap Ware.



Bertempat di New York, Amerika Serikat, Acer memperkenalkan puluhan produk barunya, Kamis 27 April 2017. Salah satu yang menarik, Acer memperkenalkan teknologi manajemen panas (thermal technology) yang memungkinkan bentuk notebook gaming yang lebih tipis. Tentu, menurut Acer, tanpa mengorbankan performa.

“Teknologi termal yang inovatif seperti kipas logam 3D AeroBlade yang baru memungkinkan bentuk ultrathin untuk notebook gaming Predator Triton 700 tanpa mengorbankan performa,” sebut Acer dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di acara tersebut.Sedangkan sistem pendingin cair LiquidLoop memungkinkan notebook Switch 5 dan Aspire U27 beroperasi dengan tenang dan mempertahankan profil ramping. Switch 5 merupakan notebook detachable 2 in 1, sedangkan Aspire U27 merupakan all-in-one PC besutan Acer.Jason Chen, Corporate President and CEO Acer mengatakan, selama 40 tahun Acer memiliki misi untuk memecahkan hambatan antara anusia dan teknologi.“Dan hari ini kita melanjutkan tradisi itu dengan menyediakan teknologi yang memberdayakan penngguna untuk menciptakan dan mengalami dunia yang berbeda dari sebelumnya,” kata Jason dalam presentasi di hadapan 400 media internasional, influencer, dan mitra di depan layar IMAX terbesar di dunia. Metrotvnews.com juga hadir dalam acara tersebut.Hal unik lain dari Next@Acer 2017 adalah demonstrasi pertama di hadapan publik teknologi Acer Windows Mixed Reality (WMR). Acer memberikan pengalaman kepada para tamu berupa teknologi yang memadukan dunia fisik dan digital. Selain itu para pengunjung juga bisa menjajal headset realitas maya StarVR, dengan gameplay John Wick Chronicles VR lengkap dengan senapan realistis dan teknologi pelacakan gerak.Acer memang bermitra dengan Microsoft untuk menghadirkan WMR development kit pertama di dunia pada bulan Maret. Hal ini, menurut Jason, membantu pengembang mengetahui potensi platform WMR.Acer memperluas jajaran game Predator fokus pada potensi besar di pasar game. Di helatan Next@Acer diperkenalkan Predator Triton ultrathin yang baru dan notebook Predator Helios.Perangkat pertama dari seri notebook gaming Predator Triton ultrathin yang baru, Predator Triton 700, mengemas prosesor Generasi ke-7 Intel Core dan grafis NVIDIA GeForce GTX 10-Series terbaru dalam sasis aluminium, hanya dengan ketebalan 18 mm (0,74 inci). Ketipisan itu diperoleh berkat logam AeroBlade 3D ganda yang meningkatkan aliran udara sebesar 35%, tanpa membutuhkan banyak ruang dalam perangkat.Acer juga memperkenalkan monitor Predator X27 dengan teknologi NVIDIA G-SYNC HDR dan Acer HDR Ultra.“Dengan memanfaatkan teknologi Quantum Dot, Predator X27 menawarkan rentang warna yang lebih lebar dengan kecerahan yang lebih tinggi, saturasi yang lebih dalam, dan akurasi yang lebih baik, untuk menawarkan visual yang lebih jelas,” sebut Acer.Acer juga mengungkapkan pada mulai bulan Mei mendatang, desktop Aspire GX akan tersedia dengan prosesor AMD Ryzen 7 1700X.Setelah sukses dengan Switch Alpha 12, yang merupakan peranti detachable Acer 2-in-1 dengan sistem pendingin LiquidLoop, Acer meluncurkan Acer Switch 5. Seperti pendahulunya, notebook 2-in-1 ini dibekali prosesor Intel Core yang beroperasi tanpa kipas. Acer juga memanfaatkan teknologi tanpa kipas pada PC all-in-one Aspire U27. PC Ini pernah memenangkan iF Design Award 2017.“Switch 5 adalah lini Acer 2-in-1 pertama yang ditawarkan dengan prosesor Generasi ke-7 Intel Core i7 dan i5 untuk memberikan kinerja top-rated yang dibutuhkan untuk tugas, presentasi, dan hiburan yang serius saat dalam perjalanan,” sebut Acer.(MMI)