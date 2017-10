FIFA 18 Versi PC Bermasalah

Metrotvnews.com: Game sepakbola tahunan dari EA versi terbaru, yaitu FIFA 18 baru saja dirilis. Sayangnya, peluncuran game tersebut terkendala oleh masalah. Beberapa pemain tidak bisa mengunduh game tersebut meski telah membeli dan terdaftar di library game Origin.



Banyak dari gamer yang telah membeli FIFA 18 versi PC melaporkan bahwa mereka tidak bisa mengunduh game tersebut melalui Origin. Pesan yang ditampilkan hanya memberitahu bahwa pengguna tidak bisa mengunduh game tersebut dan meminta untuk memeriksa koneksi internet.



Were you having trouble downloading FIFA 18 on PC? Try again and you should be able to download now. Thanks for sticking with us.