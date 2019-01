Kreator YouTube Mulai Jual Kanalnya?

Jakarta: Salah satu kanal yang masuk daftar 100 kanal YouTube terpopuler terjual dengan harga jutaan dollar. Ini adalah kali kedua hal terjadi dalam waktu beberapa bulan.



Para YouTubers merasa, ini adalah awal mula dari tren merger dan akuisisi. Tren ini dimulai ketika seorang kreator individual khawatir YouTube tidak lagi peduli pada mereka jika mereka tidak berlaku layaknya perusahaan profesional.

Ialah Enchufe.tv, salah satu kanal YouTube terbesar di negara-negara berbahasa Spanyol. Minggu lalu, mereka mengumumkan bahwa kanal mereka telah terjual pada Desember.Kanal komedi itu memiliki lebih dari 19 juta pengikut, mengalahkan Logan Paul dan BuzzFeed. Akuisisi ini terjadi setelah akuisisi Little Baby Bum -- kanal dengan jumlah view terbanyak ke-13 di YouTube -- pada bulan Juli.Ada tiga hal yang mendorong terjadinya akuisisi ini, menurut laporan The Verge. Pertama, keputusan YouTube untuk memprioritaskan bintang Hollywood daripada kreator mandiri.Kedua, kreator mengalami kelelahan karena beban membuat video yang terlalu berat. Ketiga, keuntungan yang didapat kreator di luar YouTube.Khawatir dengan keengganan kreator untuk mendekati para pengiklan, YouTube mengumumkan sejumlah program original pada bulan Mei lalu. Program itu dibintangi oleh Will Smith, Kevin Hart, dan pelawak Inggris Jack Whitehall dan bukannya YouTuber mandiri.Pada saat yang sama, ada banyak kreator yang memutuskan untuk rehat sejenak karena mereka terlalu lelah, termasuk vlogger komdei Elle Mills dan Rubén “El Rubius” Gundersen, salah satu YouTuber terpopuler di ranah gaming.Para kreator juga bisa mendapatkan untung dari luar YouTube, seperti melalui podcast, menjual buku, dan menjadi host.Alhasil, YouTube mulai mencari selebritas mainstream yang dulu justru mereka ingin kalahkan. Ini mendorong kreator untuk menjadi lebih profesional. Biasanya, hal ini bisa dicapai ketika kreator tidak bekerja sendiri atau membiarkan kanalnya diurus oleh MCN (Multi-Channel Network).(MMI)