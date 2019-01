Google Assistant Sekarang Terhubung Maps

Jakarta: Di ajang CES 2019, Google mengumumkan sejumlah fitur baru untuk asisten virtual karyanya, Google Assistant. Fitur ini memungkinkan Assistant pada perangkat Android dan iOS untuk terhubung dengan Maps guna menjadikan proses mengemudi lebih aman.



Pengguna Maps kini akan dapat menggunakan Google Assistant dan suara untuk menjawab pesan teks, memutar musik atau podcast, dan berbagi informasi terkait waktu ketibaan dengan rekan atau keluarga.

Google juga menyebut bahwa pengguna akan dapat mencari lokasi yang akan dilalui selama perjalanan, dan menambahkannya sebagai titik pemberhentian sementara.Dengan integrasi dengan Google Maps baru ini, pengguna akan dapat mengandalkan Assistant, sehingga dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa mengalihkan pandangan dari jalan.Pada perangkat Android, Google Assistant berfungsi dengan sistem pesan seperti SMS, WhatsApp, Messenger, Hangouts, Viber, Telegram, Android Messages dan sebagainya. Untuk membuka Google Maps saat menyetir, pengguna hanya perlu mengucap “Hey Google, take me home”.Fitur baru lain yang kini tersedia di Google Assistant akan memungkinkan pengguna perangkat Android dan iOS untuk mengonfirmasikan kehadiran pada penerbangan mereka, dengan mengucapkan perintah suara “Hey Google, check in to my flight”.Namun, kemampuan terkait penerbangan ini baru dapat dimanfaatkan oleh penumpang penerbangan domestik di Amerika Serikat, pada maskapai United Airlines. Pelancong akan memperoleh dan dapat menunjukan boarding pass pada ponsel.Google Assistant juga akan mengirimkan notifikasi saat pintu pesawat telah terbuka dan siap untuk berangkat. Selain itu, Google Assistant juga dapat memesankan kamar hotel setelah Google bekerja sama dengan sejumlah rangkaian hotel dan layanan pemesanan kamar.Selain itu, Google Assistant juga dapat melacak jadwal kegiatan pelancong yang tersimpan di aplikasi Google Keep, Any.do, Bring! Dan Todoist. Google juga menambahkan fitur yang memungkinkan pengguna Android mengakses Assistant saat ponsel dalam kondisi terkunci.Pengguna yang ingin memanfaatkan fitur ini dapat mengaktifkannya via menu pengaturan. Saat ini, fitur akses Assistant pada ponsel terkunci ini baru tersedia pada ponsel lini PIxel, sedangkan ponsel Android lain akan memperoleh fitur ini dalam beberapa minggu mendatang.Google juga mengumumkan pengintegrasian Google Assistant dengan speaker cerdas dan layar cerdas Google Home, melalui Interpreter Mode.Fitur ini memungkinkan pengguna memerintahkan Assistant untuk menerjemahkan berbagai bahasa, dengan hasil terjemahan yang akan ditulis dan diucapkan via layar dan speaker cerdas Google.(MMI)