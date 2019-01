AS Larang Pembelian Perangkat Telekomunikasi Tiongkok?

Jakarta: Gedung Putih mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah melarang operator Amerika Serikat membeli peralatan dari perusahaan Tiongkok.



Jika peraturan ini benar dikeluarkan, ini akan memengaruhi Huawei dan ZTE. Keduanya adalah perusahaan asal Tiongkok dan merupakan manufaktur peralatan telekomunikasi terbesar di dunia. Ini juga akan memengaruhi proses pembangunan jaringan 5G.

Peraturan ini akan meminta Departemen Perdagangan memblokir pembelian peralatan telekomunikasi dari Tiongkok dengan alasan keamanan. Untuk melakukan ini, pemerintah tidak memerlukan persetujuan dari Kongres, lapor The Verge.Mengingat peraturan ini akan fokus pada proses pembelian oleh operator AS, ini akan memengaruhi pembelian perangkat BTS dan bukannya ponsel yang dibeli oleh individual.Dikabarkan, pemerintah AS telah mempertimbangkan untuk mengesahkan peraturan ini selama delapan bulan.Saat ini, Huawei dan ZTE memang kesulitan masuk ke pasar AS. Pemerintah AS melarang badan pemerintah untuk menggunakan perangkat dari dua perusahaan itu. Hal ini memberikan pesan yang kuat pada para operator.Jika Gedung Putih melarang penggunaan teknologi dari perusahaan Tiongkok, ini kemungkinan tidak akan menghambat peluncuran jaringan 5G. Namun, ini memang akan memunculkan kekhawatiran akan dunia internet yang terpecah belah."Melarang Huawei berpartisipasi dari pasar 5G sama seperti permainan NBA tanpa semua pemain bintang," kata Rotating Chairman Huawei, Guo Ping dalam halaman WeChat resmi Huawei."Anda tidak bisa bermain tanpa standar teknis tertinggi."