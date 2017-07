Samsung Rilis J5 Pro dan J7 Pro, Targetkan Para Vlogger

Metrotvnews.com, Jakarta: Samsung Electronic Indonesia resmi meluncurkan rangkaian perangkat kelas menengah terbarunya, di lini Galaxy J. Produk terbaru tersebut terdiri dari 2 perangkat, yaitu J5 Pro dan J7 Pro hari ini, Kamis (27/6/17), di UOB Plaza.



“Kini pengguna sudah tahu smartphone bisa dimanfaatkan untuk memotret hal lebih bermakna dari sekadar selfie. Dan saat ini, camera is the new keyboard. Pengguna bisa lebih bercerita dengan kamera,” ujar IM Marketing Director Samsung Electronics Indonesia, Vebbyna Kaunang.

Berdasarkan studi yang dilakukan Samsung, tren yang berkembang di kalangan konsumen milenial telah bergeser dari foto selfie menjadi vlogging secara langsung. Hal ini yang disebut Vebbyna mendorong Samsung untuk menghadirkan fitur pendukung life vlogging pada perangkat terbarunya ini.Tren penyiaran video secara langsung tersebut, dinilai Samsung, tidak hanya membutuhkan dukungan kamera yang baik, tapi juga sejumlah fitur lainnya. Untuk kamera, produsen asal Korea Selatan ini membekali smartphone barunya dengan kamera depan dan belakang 13MP, tapi dengan bukaan lensa berbeda.Untuk kamera belakang, Samsung melengkapi ponselnya dengan aperture f/1.7, sedangkan pada kamera depan berbekal aperture f/1.9. Selain itu, kedua kamera tersebut didukung oleh kemampuan merekam video Full HD.Fitur pendukung lain termasuk Ultra Data Saving, diklaim mampu menghemat kuota internet hingga 50 persen. Selain itu, fitur lain yang diunggulkannya adalah Signal Max, didukung oleh teknologi multi-antenna yang tersemat di bagian atas dan bawah ponsel.Mengingat generasi milenial yang menjadi target pasar smartphone ini adalah pengguna yang aktif, Samsung membekali kedua perangkat dengan fitur Ultra Power Saving. Tujuannya adalah untuk membantu baterai bertahan lebih lama.Untuk kapasitas baterai, J5 Pro berbekal beterai berkapasitas 3.000 mAh, sedangkan J7 Pro berkapasitas 3.600 mAh. Samsung menawarkan J5 Pro dengan harga sebesar Rp 3.599.000, sementara J7 Pro dibanderol seharga Rp 3.999.000.(MMI)