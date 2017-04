Samsung Galaxy S8 Sanggup Jalankan Game Nintendo GameCube

Metrotvnews.com: Salah satu YouTuber berhasil membuktikan Galaxy S8 berbekal tenaga memuaskan, dengan memainkan game untuk konsol Nintendo, yaitu GameCube, pada ponsel unggulan terbaru Samsung tersebut.



GameCube merupakan rumah untuk sejumlah game terbesar Nintendo, yaitu The Legend of Zelda: The Wind Waker, Super Smash Bros. Melee, Maria Kart: Double Dash, dan sebagainya. GameCuber dihadirkan Nintendo sebagai pesaing untuk Sony PlayStation dan Xbox orisinal dari Microsoft.

Samsung Galaxy S8 dilaporkan mampu menciptakan kembali pengalaman memainkan secara keseluruhan, dengan menirukan pengalaman yang disuguhkan konsol dan game tersebut. Hal ini dinilai mengagumkan mengingat kebutuhan untuk menjalankan proses peniruan tersebut bukanlah hal mudah diperoleh.Tidak hanya mampu menciptakan kembali pengalaman memainkan game secara keseluruhan tersebut, Samsung Galaxy S8 juga mampu menyuguhkan pengalaman tersebut dengan mulus dan tanpa gangguan lag berarti.Sementara itu, Samsung Galaxy S8 baru saja diluncurkan Samsung pada akhir bulan Maret lalu, namun baru tersedia di pasar pada 21 April mendatang. Ponsel cerdas ini akan dipasarkan dengan penawaran harga sebesar USD700 (Rp9,3 juta).Saat telah membeli Samsung Galaxy S8, konsumen dapat mencoba membuktikan informasi ini sendiri dengan mengunduh emulator GameCube bernama Dolphine. Namun, emulator tersebut akan hadir pada area abu-abu legal.Sementara itu, konsol baru Nintendo yaitu Switch belum menawarkan akses ke Nintendo GameCube, dan diperkirakan baru akan hadir pada akhir 2017.(MMI)